Literatura festejada

Dia 16 de agosto de 2019, Inhapim ganhou sua Academia de Letras. O evento foi marcante para os acadêmicos e para a cidade.

Já se fazia tarde a fundação da Academia Inhapinhense de Letras. Considerando que a cidade abriga um número grande de intelectuais, professores e pessoas cultas, já havia um aceno para que se fundasse uma Casa das Letras. Os novos acadêmicos são dotados de qualidades e dons que irão engrandecer a terra. Lembrando que nomes ilustres na literatura já faziam de Inhapim um terreno fértil. Anatólio Chaves, Stela Chaves, Monsenhor Raul, Allan Viggiano são alguns tesouros que já fazem do texto escrito obras primas de conhecimento e prazer.

Agradeço de coração a honra de pertencer a Academia de Letras de Inhapim como acadêmica correspondente. Terra de meus antepassados, terra onde morei por alguns anos e fiz amigos para a vida inteira, terra que me deu a alegria de ser sua cidadã honorária.

O encontro foi elegante e bonito. Após o juramento e a recepção do diploma, foi servido um delicioso coquetel.

Parabéns ao Sr. César Augusto Torres, presidente da Academia de Letras de Inhapim e um de entusiastas promotores de sua fundação. Parabéns aos acadêmicos que, por merecimento, fazem parte de uma instituição que elevará Inhapim aos píncaros das estrelas.

Que Deus nos abençoe nessa nova tarefa de trabalhar pela literatura, pela língua Pátria e pelos valores culturais. Que, como o pássaro Inhapim, possamos cantar a palavra boa pelos cantos desta terra querida.

Pingo de Gente, família e poesia

Fui convidada a participar da festa da família na Escola Pingo de Gente. Foi o dia da poesia. Usei da palavra para agradecer o convite e para declamar algumas poesias referentes à família.

Foram momentos ricos de sensibilidade. As crianças brilharam nas declamações e na participação entusiasmada. As famílias presentes deram o tom amigo de exaltar a importância da união família e escola.

Parabéns à Ângela que sempre promove tudo com muito amor. Abraço as professoras que tão bem souberam organizar os alunos, ensaiar e colher o sucesso do evento. Aos pais, também, parabenizo por compreenderem o significado de acompanhar os filhos em momentos de literatura, para que as crianças sintam a importância de ler e declamar. Quando os pais apoiam, o filho sabe que se trata de coisa boa.

Escola Municipal “Dr. Maninho”

Fui à Escola Municipal “Dr. Maninho” como patrona do Clube de Leitura do quarto ano. Fiquei encantada com a recepção carinhosa e com o comportamento dos alunos. A diretora Maria Cristina de Fritas, a Supervisora Aline Lucas, a Professora Patrícia Rodrigues esmeraram na organização daquele momento. Mais uma vez eu digo o quanto admiro as professoras e o quanto a Educação é a força maior na construção do mundo.

Com muita disciplina, os alunos fizeram-me perguntas, recitaram poemas e conduziram o evento com alegria.

No final, foi servido um lauto lanche com gostosuras mineiras e sucos.

Recebi flores, palavras afetuosas e um livro de poesias feito pelas crianças.

Que Deus abençoe essa Escola para que continue fazendo do ensino e das causas da Educação um poema, uma alegria, uma oração.

Marilene Godinho