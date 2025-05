Literatura e Redes Sociais: Thales Egidio conquista leitores e seguidores com livro de espionagem

Caratinguense une talento na escrita e carisma digital em uma trajetória que mistura ação, mistério e mensagens de motivação

CARATINGA — Natural de Caratinga, o escritor e criador de conteúdo Thales Egidio vem se destacando na cena cultural e digital com seu carisma, criatividade e uma paixão declarada por contar boas histórias.

Formado como modelo e manequim, Thales encontrou nas redes sociais uma maneira de transformar momentos solitários em inspiração. Atualmente, soma 14 mil seguidores no TikTok (@thalesegidio), onde compartilha vídeos bem-humorados, vlogs, conteúdos sobre livros e animais. Um dos destaques da plataforma é um vídeo de dublagem que ultrapassou 29 mil visualizações.

Do TikTok para o mundo literário

A paixão pela escrita levou Thales a publicar o romance “Uma Espiã em Tóquio”, obra de suspense que apresenta a personagem Stefanny Nakamura, codinome “Lótus”. A agente secreta precisa deter uma ameaça global em meio a traições e conspirações no submundo de Tóquio.

Com narrativa ágil e repleta de reviravoltas, o livro vai além da espionagem e reflete sobre lealdade, confiança, amor e os dilemas éticos do poder. A publicação está disponível tanto no formato impresso quanto digital.

Mais livros e projetos

Thales Egidio também é autor da série “Ficção de Fã”, com três volumes publicados, além do romance policial “Eu, Policial – A Vida de Nathan Marshall”, inspirado na série americana The Rookie. A obra homenageia os bons profissionais da segurança pública e combina ação e drama.

Para conhecer os livros de Thales, acesse: uiclap.bio/thalesegidio.

BOX

Uma Espiã em Tóquio

Em “Uma Espiã em Tóquio”, o leitor será imerso em um mundo de intrigas, segredos e ação desenfreada. A protagonista Stefanny Nakamura, conhecida como “Lótus”, desafia os estereótipos de uma agente secreta. Por trás da beleza e sensualidade, esconde-se uma mente afiada e habilidades letais.

Recrutada por uma agência internacional, Stefanny enfrenta traições e conspirações no coração do Japão, em uma missão que pode mudar o destino do mundo. A narrativa mistura suspense, adrenalina e reflexões sobre moralidade e poder.

📱 Serviço | Onde encontrar e acompanhar

📚 Comprar o livro físico: editorialcasa.com.br

📱 Versão digital: Google Play Livros

📸 Instagram: @thalesegidio

🎥 TikTok: @thalesegidio