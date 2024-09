Lions Clubes de Caratinga recebem visita do governador do distrito

“Seja consciente, pense adiante… Plante uma árvore!”

CARATINGA – Os Lions Clubes Caratinga Centro e Caratinga Itaúna, no dia 5 de setembro, receberam a visita do governador do Distrito LC12, José Castro. Na visita, o governador, que também é conhecido como “Jose do Pedal”, comentou sobre uma das causas globais do Lions Internacional: “Esse plantio está dentro da filosofia do Lions Clube Internacional, das oito causas globais, que é a proteção do meio ambiente. O Lions Clube Internacional, que está presente em 200 países e áreas geográficas, tem, entre suas preocupações, a sustentabilidade, e, no mundo inteiro, nós fazemos plantio de árvores, cuidamos de praças, jardins, nascentes, e, aqui hoje, não poderia ser diferente.”, acrescentou José Castro.

O Lions Clube é mundialmente reconhecido por seu compromisso com a prestação de serviços à humanidade. Justamente por isso, foi realizado, em parceria com a FUNEC, o plantio de 46 mudas de árvores nativas, na Fazenda Experimental (Unidade III), sendo elas: Acácia Rosa, Jacarandá Roxo, Jatobá e Paineira.

“Nós tivemos uma reunião administrativa com a presença do governador e, agora, estamos, em parceria com a FUNEC, esta ação com o intuito de melhorar e revitalizar esse espaço, preservando. Estas mudas nós ganhamos de um parceiro, o sargento Cirilo, e estamos tentando restaurar a flora, fazendo a nossa parte ao cuidar da natureza”, pontuou a presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, Margareth Boy.

Arthur Mafra, presidente do Lions Clube Caratinga Centro, ressaltou a importância desta iniciativa: “Nós estamos passando por um período bem crítico no que diz respeito ao cuidado com a natureza – com as queimadas assolando a nossa região, muita seca –, então, assim, a gente precisa estar replantando, recriando estas áreas verdes, nativas, para garantir um clima mais agradável e o futuro das próximas gerações”.