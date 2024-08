Lions Clube Itaúna e Funec preparam Olimpíadas Especiais

CARATINGA- O lançamento oficial da segunda edição das Olimpíadas Especiais aconteceu na tarde desta terça-feira (13). Trata-se de um projeto de inclusão esportiva desenvolvido pelo Lions Clube Caratinga Itaúna em parceria com a Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC).

De acordo com a presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna Margareth Boy Bacelar, trata-se de uma parceria com o Lions Brasil para promover a inclusão das crianças com deficiência. “É um projeto maravilhoso, trazendo alegria, momento de competição, interação com a família, com os outros atletas especiais e com a comunidade em geral. Toda a região pode participar, procure o Lions Itaúna, na pessoa, da companheira Clotilde ou com a Apae de Caratinga, que lá eles vão ter também os dados para orientar àqueles que procurarem”.

Clotilde Junqueira, que é organizadora das Olimpíadas, lembra que a primeira edição, em 2018, foi um sucesso, mas, devido à pandemia, não foi possível realizar outra edição, que será retomada agora, em novembro de 2024. “Tenho certeza que esse ano vai ser bem melhor, porque nós temos mais experiência. Mas, em 2018 foi um empenho muito grande. Principalmente a rede municipal, eles tiveram um carinho muito grande, trouxeram as crianças. Ainda não sabemos as modalidades, porque temos que fechar o cadastro para saber quais são. Mas, em 2018 tivemos inscrições para natação, atletismo, salto, e lançamento de dardos. E estamos querendo botar o futebol, dependendo da inscrição. A idade mínima é oito anos”.

Já estão confirmados estudantes da Escola Professor Jairo Grossi, rede municipal e Apae de Caratinga. As escolas estaduais também estão sendo visitadas e convidadas à participação. Clotilde faz questão de enfatizar a importância da parceria com a UNECpara realização do evento. “O espaço é a melhor coisa que nós tivemos. A UNEC nos fornece os alunos, os professores, o espaço e o material didático que é usado. Então, se não existisse a parceria com a UNEC, nós não estaríamos”.

Agora, a organização busca mais parceiros para custear camisas e lanches para os alunos-atletas. Importante destacar que todos os participantes são premiados com medalhas.

Sanderson Dutra, diretor executivo da FUNEC, frisa que as causas sociais são sempre pleiteadas pela Fundação. “Agradecemos muito ao Lions por ter nos escolhido, escolhido a nossa infraestrutura. Somos parceiros de longa data. A FUNEC sensibiliza sempre com as causas sociais e o Lions tem um papel muito importante ao longo da história nessas causas. Nós oferecemos nossa infraestrutura, nosso material humano. Estamos de portas abertas, convidando a toda a sociedade para que venha participar. Acreditamos que a nossa Vila Olímpica tenha condição de receber todas as modalidades às quais vão ser pleiteadas. E é importante que a sociedade contribua com a presença nesse evento tão magnífico que vai acontecer aqui na cidade de Caratinga, promovido pelo Lions e a FUNEC é parceira”.