Lions Clube Caratinga Itaúna tem nova diretoria

Margareth Boy assume a presidência para o período 2024/2025

CARATINGA – Em uma solenidade festiva marcada pelo comprometimento comunitário e o serviço desinteressado, o Lions Clube Caratinga Itaúna empossou nova diretoria. A cerimônia realizada na noite dessa quarta-feira reuniu autoridades civis e militares em um clima de celebração e compromisso com a comunidade local e também com o Lions Internacional e suas causas globais. O evento contou com a presença de diversos funcionários da Fundação Educacional de Caratinga ( Funec) que fazem parte do clube de serviço.

Estiveram presentes na cerimônia três ex-governadores do distrito LC 12, o juiz do trabalho, Josué Silva, o professor José Aylton de Mattos, coordenador de extensão do Unec e o advogado Celestino Bacelar que deu posse a nova diretoria.

Margareth de Lourdes Boy Bacelar, que já havia ocupado a presidência do Lions Clube, retorna agora para liderar a instituição nos anos de 2024 e 2025. A nova presidente, Margareth, assume a liderança com a determinação de fortalecer os programas existentes e implementar novas iniciativas.

O diretor geral da Unec Tv, o professor Eugenio Maria Gomes liderou o Lions Clube Caratinga Itaúna no último período e, durante a sua gestão compartilhou a direção com outros quatro presidentes: A professora Maria Celia Bomfim Ribeiro que também é conselheira da Funec, Paulo Sérgio da Silveira, Carlos Augusto Ferraz Junqueira e Raniere Alves Clemente. Uma decisão do clube que possibilitou uma gestão mais colaborativa e eficaz. Agora, o professor Eugenio, assume o cargo de presidente Imediato com a sensação de dever cumprido.

A professora Maria Célia Bomfim Ribeiro, destacou que a participação rotativa de ex-presidentes foi crucial para o sucesso da gestão.

A noite foi encerrada com um delicioso jantar e ótima música.