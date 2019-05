Lions clube Caratinga Itaúna realiza teste de visão para as crianças assistidas pela AMAC

CARATINGA – A entidade Amigos dos Meninos Assistidos de Caratinga (AMAC), presidida pelo advogado Igor Bernard Ferreira Ernesto, recebeu na manhã do último sábado (18) a visita de uma comissão de associados do Lions Clube Caratinga Itaúna, liderados pelo presidente do Clube Giovane José Vieira. O objetivo principal da visita foi o de oferecer e realizar um teste de acuidade visual nas crianças assistidas pela instituição que é filantrópica e realiza relevante e reconhecido trabalho social em Caratinga.

De acordo com o coordenador Matheus Manoel Pereira Ferreira, o projeto “AMAC é 10” vem sendo realizando aos sábados, direcionado às crianças da comunidade em situação de risco e consiste em oferecer diversas oficinas (esporte, recreação no espaço da AMAC, além de lanche e almoço). Para o presidente Igor Ernesto, toda colaboração é importante para a instituição, em especial, para as crianças assistidas.

A atividade desenvolvida pelo Lions Clube Caratinga Itaúna decorre de uma meta do Lions Clube Internacional que visa contribuir para a saúde da visão através dos mais de 46.000 clubes de serviço situados em mais de 200 países. A primeira fase do trabalho do Lions Clube Caratinga Itaúna é identificar as crianças que, de acordo com o teste de visão aplicado, indiquem alguma deficiência visual. A segunda fase consiste em encaminhar essas crianças para um exame gratuito com oftalmologista e sendo diagnosticada a necessidade de uso de correção visual, será fornecido a elas, gratuitamente, o óculos correspondente à receita aviada pelo profissional médico.

Para Giovani José Vieira, presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, o trabalho é muito gratificante. “Sabemos que muitas crianças não tem um melhor desempenho escolar em virtude de algum tipo de deficiência visual, que muitas vezes passa despercebido pelos pais e até mesmo pela própria criança, sabendo-se que algumas delas não tem condições de adquirir um óculos. Todo ano visitamos uma instituição ou escola e sendo possível sempre colaboramos”. De acordo com Giovani, 30 crianças fizeram o teste e três apresentaram dificuldade visual e serão encaminhadas para exame com profissional da área”.

Lions Clube Caratinga Itaúna – Assessoria de Comunicação e Marketing