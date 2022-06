Lions Clube Caratinga Itaúna distribui centenas de cobertores arrecadadas em campanha

CARATINGA – Ser solidário é abraçar as causas, se tornar parte delas. E é isso que diversas pessoas têm feito em Caratinga há 27 anos. Em mais uma edição, a Campanha “Aquecer e Não Esquecer”, do Lions Clube Caratinga Itaúna, cumpriu sua missão. As centenas de cobertores, mantas e cobertas arrecadadas foram distribuídas para mais de 10 instituições, como: associações, hospital, pastorais, centros espíritas, conselhos, conferências e outras entidades que desenvolvem trabalhos sociais na região de Caratinga. “É uma satisfação muito grande ver o sucesso desta campanha. Assim nós poderemos aquecer aqueles que mais necessitam.”, disse a presidente do Lions, Vânia Celeste.

Eni é companheira do Lions e sempre participa com muita dedicação e esforço desta tradicional campanha. Os membros do clube de serviços são divididos em grupos para realização das arrecadações. Na “Equipe Vermelha”, Eni e seus companheiros arrecadaram mais de 200 cobertores. “É muito valoroso trabalhar com o pensamento de que o fruto de seu esforço vai ajudar nossos irmãos menos favorecidos.”

A coordenadora do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, Carla Gonçalves, contou que a instituição religiosa – que tem tarefas ligadas à assistência social – atende dezenas de famílias cadastradas, além de desenvolver outros trabalhos na comunidade. Ela reforçou que ser contemplada, mais uma vez, com essas doações é motivo de muita gratidão. “É mais um ano para agradecermos ao clube pelo benefício de estarmos aqui recebendo esses cobertores porque nós temos um público que, realmente, precisa desses itens.”

Há 23 anos a Casa de Amparo aos Irmãos de Rua presta serviços à comunidade desenvolvendo vários projetos sociais. A entidade também recebeu doações e seu representante, Nivaldo Batista, se mostrou muito satisfeito. “Sou muito grato ao Lions, pois nossa entidade tem esse serviço de contribuir, colaborar com os irmãos de rua. E nesta época mais fria do ano, ter um cobertor para se aquecer é essencial.”

O presidente do Lar dos Idosos Monsenhor Rocha também compareceu à sede do Lions Clube Caratinga Itaúna, que fica no bairro Limoeiro, na manhã desta quinta-feira (02/06) para receber as doações. “Essa ação faz toda a diferença. O Lar dos Idosos agradece e pede as bênçãos de Deus para que esse clube de serviços tenha vida longa e continue ajudando nossa comunidade.”