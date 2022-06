Lions Clube Caratinga Itaúna distribui centenas de cobertores arrecadadas em campanha

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga vai contratar uma nova empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais recicláveis – coleta seletiva.

O edital de licitação já foi publicado no site do executivo e trata da coleta na área urbana da sede, no conceito de coleta porta a porta e nos Locais de Entrega Voluntária (LEV’s) disponíveis. Os LEV’s têm como objetivo a otimização do gerenciamento dessas frações específicas de resíduos nos locais públicos de grande circulação de pessoas e distantes da sede.

Todo material coletado deverá ser encaminhado para o Centro de Triagem de Resíduos Recicláveis gerido por uma associação de coletores, nos termos da Lei n 12.305/10. Este local não poderá ser instalado fora do perímetro urbano da sede, sob pena de acréscimo no preço da contratada.

Ainda de acordo com o documento, a equipe de coleta deverá ser treinada e orientada especificamente para os diferentes tipos de materiais recicláveis, forma de armazenamento e descarte, sendo que os materiais recolhidos considerados não recicláveis que se enquadrem na classificação de resíduo urbano comercial e domiciliar deverão ser dispostos no Aterro Sanitário.

A equipe mínima estimada para a execução dos serviços da coleta seletiva será composta por um motorista e dois coletores, que deverão atuar devidamente uniformizados com camisas e calças com faixas refletivas, bem como com os EPI’s inerentes a atividade. A empresa também precisa dispor de um caminhão com caçamba gaiola, com capacidade mínima de 10 toneladas, tempo de uso de no máximo oito anos, adaptado para a coleta de material reciclável.

A coleta dos resíduos recicláveis (coleta seletiva) deverá ter frequência diária (segunda a sexta), no período diurno, conforme projeto de rota descrito e o horário da coleta será organizado entre a empresa e a Secretária de Meio Ambiente e Serviços Urbanos. As rotas apresentadas pela prefeitura são segunda-feira (bairros Santo Antônio/Monte Líbano, Nossa Senhora Aparecida II/Bela Vista, Morro Caratinga, Nossa Senhora Aparecida I, Limoeiro, Floresta e Monte Verde); terça-feira (bairros Comunidade Santa Isabel, Anapólis, Bom Pastor, Doutor Eduardo, Conjunto Habitacional, Santa Cruz, Tãozinho Vilela e Esperança); quarta – feira (bairros Centro, José Moyses Nacif, Loteamento Moacir Maria, Loteamento Esperança, BR-116 – lados esquerdo e direito, condomínios); quinta-feira (bairros Rodoviários, Santa Zita, Silvio Araújo, Belvedere e Dário Grossi) e sexta-feira (bairros Avenida Dário Grossi, Zacarias, Seminário, Nossa Senhora das Graças, Esplanada Vale do Sol e Salatiel).

Será atribuição da empresa programar o horário e os itinerários dos serviços, no prazo máximo de 30 dias, a contar da primeira ordem de serviço. A quilometragem estimada é de 4.500 km/mês.