Lions Clube Caratinga encerra mais uma campanha e arrecada mais de 750 cobertores

CARATINGA – Nessa competição quem ganha é a solidariedade! O projeto “Aquecer e não esquecer” promovido pelo Lions Clube Caratinga Itaúna em parceria com o Tiro de Guerra e a Unec TV tem como objetivo arrecadar cobertores nesta época do ano.

Cinco equipes divididas por cores (amarela, azul, vermelha, verde e branca), formadas pelos membros do Lions, participaram de uma disputa sadia e, em dois meses, conseguiram quase 800 cobertores que serão doados a entidades de Caratinga. A equipe vermelha se destacou na competição e fez mais arrecadações, totalizando 178 cobertores.

Durante o encontro festivo de encerramento, aconteceu também uma homenagem às mães, que receberam uma lembrança especial da instituição. O projeto “Aquecer e não esquecer” foi idealizado pelo membro do Lions, Eugênio Maria Gomes. A ideia surgiu há 24 anos, quando foi presidente do clube. A partir daí, a iniciativa continua ajudando a quem precisa, tornando cada vez mais forte o objetivo do Lions de “servir” à sociedade.