Liga Acadêmica de Saúde Pública e Coletiva Lança Projeto “Saúde na Palma da Mão”

Iniciativa visa levar informações de saúde à população por meio de vídeos curtos com especialistas

MANHUAÇU – A Liga Acadêmica de Saúde Pública e Coletiva (LASPC) acaba de anunciar o lançamento de um novo projeto inovador, intitulado “Saúde na Palma da Mão”. O objetivo da iniciativa é proporcionar à população informações acessíveis sobre temas relacionados à saúde, utilizando vídeos curtos com a participação de especialistas de diversas áreas.

O primeiro episódio, que será nesta quinta-feira (3), contará com a presença do cardiologista Vinícius Valentim, que abordará o importante tema da hipertensão arterial. Com isso, a LASPC espera esclarecer dúvidas comuns e promover uma maior conscientização sobre questões de saúde que afetam a vida de milhares de pessoas.

Com a missão de atingir um público ainda maior, a Liga Acadêmica de Saúde Pública até já tem divulgação do vídeo de lançamento e do primeiro episódio da série. A iniciativa tem o intuito de ampliar o alcance das informações, beneficiando um número cada vez maior de cidadãos com conteúdo educativo e relevante.

“Acreditamos que conseguiremos levar esses importantes conhecimentos a um público ainda mais amplo, auxiliando na promoção de uma vida mais saudável para todos”, afirma Maycon, integrante da LASPC.