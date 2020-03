Líderes do Varejo será na próxima terça-feira (10)

CARATINGA – A Associação Mineira de Supermercados (AMIS) realiza na próxima terça-feira (10), no Villa Matter (estrada para o aeroporto, no bairro Nossa Senhora das Graças), o Líderes do Varejo. O evento reúne empresários do setor supermercadista e fornecedores da região e tem como objetivo proporcionar aos participantes uma tarde de atualização, negócios e relacionamento.

A programação que vai das 13h às 19h, conta com palestras que têm como objetivo discutir tendências do varejo e explorar temas técnicos e comportamentais nas empresas. Segundo o empresário Ary Silva, um dos proprietários do Irmão Supermercados e vice-presidente da Amis, a expectativa é melhor possível. “Teremos muitos fornecedores, vários produtos para degustações e ainda contaremos com duas ótimas palestras”.

CIRCUITO DE NEGÓCIOS

Outro momento importante da programação é o circuito de negócios que ocorre antes das palestras, nos intervalos e ao final do evento. É um espaço em formato de feira reservado ao fornecedor e expositor para apresentação de produtos e degustação e para relacionamento empresarial com as lideranças do varejo. O ambiente profissional e ao mesmo tempo descontraído traz mais visibilidade à marca e novas perspectivas de negócios entre a indústria e o varejo da região.

O Líderes do Varejo traz várias vantagens em relação a outros eventos: demanda pouco tempo dos empresários que não podem se ausentar da empresa por um período maior, oferece num mesmo local oportunidades de negócios para os supermercadistas e desenvolvimento profissional para proprietários e colaboradores e é um encontro realizado em cidades que normalmente não recebe eventos do varejo.

PROGRAMAÇÃO

13h – Credenciamento

14h – Abertura

14h45 -Palestra Técnico Operacional: Prevenção de perdas ao alcance de todos

Palestrante: João Carlos da Lapa – Ele trabalhou por 30 anos em grandes organizações varejistas: Lojas Americanas, Grupo Pão de Açúcar, Sendas e Carrefour. É palestrante e consultor de varejo desde 2004 e sua atuação tem como foco principal ações no “chão de loja”. Autor dos livros “Ganhar Mais Perdendo Menos” e “Gerência de Supermercado: Gestão e Processos”. Essa palestra tem por objetivo alertar sobre o impacto das perdas em relação aos resultados de um supermercado. Propor ações que podem mudar os números da loja e que proporcionem melhorias no relacionamento com fornecedores e clientes.

15h45 – Circuito de negócios, degustação e apresentação de produtos.

17h – Palestra Comportamental: Estratégias de alto impacto para futuros campeões!

Palestrante: Rogério Luciano de Oliveira – Administrador de Empresa com MBA em Gestão Empresarial. Vice-presidente Regional da AMIS em Patos de Minas. Agente Cidadão Grande Loja Maçônica de MG e Proprietário do Moderno Supermercados Gourmet. A palestra tem por objetivo transmitir aos participantes o quanto pequenos comportamentos e emoções podem mudar a rota do sucesso, tirar sua paz e dificultar o moral e desempenho da equipe quando expostos às mais elementares provas.

18h às 18h30 – Circuito de negócios, degustação e apresentação de produtos.

AÇÃO SOCIAL

Durante o Líderes do Varejo, vai haver uma campanha de arrecadação de alimentos e produtos de higiene pessoal e limpeza doméstica que serão destinados a instituições beneficentes da cidade. Quem quiser doar, basta levar a partir de um quilo de alimento não perecível e entregar nos pontos de recebimento na entrada do evento. Este é um trabalho do Programa Vida, voltado às ações socioambientais da AMIS.