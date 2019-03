Líderes do Varejo de Caratinga discutirá estratégias para aquecer economia da região

Evento acontecerá no dia 13 de março e promoverá o encontro da indústria com o varejo em um ambiente de negócios

CARATINGA- A qualificação profissional e o relacionamento empresarial são pilares cada vez mais necessários no concorrido setor de varejo, especialmente o supermercadista. Por isso, um evento sob medida para essas demandas vem ganhando cada vez mais força no interior do Estado: o “Líderes do Varejo”. O primeiro do ano vai ocorrer em Caratinga, no dia 13 de março, nas instalações do América Futebol Clube, localizado na Rua Dr. Maninho, 316, Centro. Com duração de uma tarde, mas com muita produtividade, o evento é composto de “Circuito de Negócios” e palestras.

O Circuito de Negócios ocorre antes das palestras, nos intervalos e ao final do evento. É um espaço em formato de feira reservado ao fornecedor/expositor para apresentação de produtos e degustação e para relacionamento empresarial com as lideranças do varejo. O ambiente profissional e ao mesmo tempo descontraído traz mais visibilidade à marca e novas perspectivas de negócios entre a indústria e o varejo da região.

O Líderes do Varejo traz várias vantagens em relação a outros eventos: demanda pouco tempo dos empresários que não podem se ausentar da empresa por um período maior; oferece num mesmo local oportunidades de negócios para os supermercadistas e desenvolvimento profissional para proprietários e colaboradores e é um encontro realizado em cidades que normalmente não recebe eventos do varejo.

AÇÃO SOCIAL

Durante o Líderes do Varejo, vai haver uma campanha de arrecadação de alimentos e produtos de higiene pessoal e limpeza doméstica que serão destinados a instituições beneficentes da cidade. Quem quiser doar, basta levar a partir de um quilo de alimento não perecível e entregar nos pontos de recebimento na entrada do evento. Este é um trabalho do “Programa Vida”, voltado às ações socioambientais da AMIS.

PROGRAMAÇÃO

13h – Credenciamento

14h – Abertura

14h45 – Palestra Magna: A demanda para o varejo vai aumentar. E agora? Você e sua empresa estão prontos?

15h45 – Circuito de negócios, degustação e apresentação de produtos.

17h – Palestra: Gol de Placa: sorte ou competências? Inovação e coragem como diferenciais em resultados.

18h às 19h – Circuito de negócios, degustação e apresentação de produtos.

Mais informações e inscrições: (31) 2122-0500 relacionamento@amis.org.br