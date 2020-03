16 empresas apresentaram seus produtos. Evento tem o objetivo de proporcionar aos participantes atualizações do segmento, negócios e relacionamento

CARATINGA – Caratinga recebeu na tarde de ontem, a 4ª edição do “Líderes do Varejo”, realizado pela Associação Mineira de Supermercados (AMIS). O evento aconteceu no Villa Matter (estrada para o aeroporto, no bairro Nossa Senhora das Graças), e reuniu empresários do setor supermercadista e fornecedores da região com objetivo de proporcionar aos participantes atualizações do segmento, negócios e relacionamento. Dezesseis empresas de todo o Brasil participaram e mostraram seus produtos ao público.

Ary Silva, sócio-proprietário do Irmão Supermercados e vice-presidente da Amis regional, ressaltou que o evento contou com duas grandes palestras, apresentações de empresas com novos produtos, o que contribuiu muito para o setor. “Estamos sempre precisando renovar e estar atentos com o mercado, que vem crescendo muito em nossa cidade”, afirmou Ary.

O prefeito Welington Moreira disse que o município já demonstrou que tem a veia para o comércio varejista. “Isso nos deixa bastante envaidecidos, ter a oportunidade de recepcionar no município um evento de tamanha envergadura, que certamente trará benefícios. Bom saber que as pessoas têm acreditado no potencial que nosso município e região têm para abranger esse tipo de comércio, que é de suma importância”, ponderou o prefeito.

Antônio Claret Nametala, presidente executivo da Amis, disse que a Associação Mineira de Supermercados tem uma preocupação muito grande em apoiar, defender, e desenvolver o setor supermercadista em todo estado. “Temos uma programação intensa ao longo do ano, começamos mais uma vez por Caratinga, primeiro evento que realizamos em 2020, e vamos até agosto visitando dez cidades do interior de regiões diferentes. Fechamos o ano com um grande evento em Belo Horizonte, em outubro, que é o maior evento para empresários do estado”, destacou Claret.

Matusalém Dias Sampaio, diretor de coordenação do Sicoob do Vale do Aço, também participou do evento e enfatizou que é um momento de congraçamento de empresas, indústrias, fornecedores, supermecadistas, profissionais do ramo e colaboradores. “É um momento de troca de experiências, apresentação de novos produtos. A gente tira muito proveito através das conversas e trocas de experiências pessoais”, disse Matusalém.

PALESTRAS

João Carlos da Lapa palestrou sobre a “Prevenção de perdas ao alcance de todos”, e Rogério Luciano de Oliveira, sobre “As estratégias de alto impacto para futuros campeões”.

João Carlos disse que a perda hoje é uma das principais preocupações do empresário supermercadista no país, pois este tipo de estabelecimento é o que apresenta a pior perda dentro de todos no ramo. “Hoje nós temos algumas empresas que chegam a ter mais perda que lucro, isso é um absurdo é algo que não podemos conviver, e como sempre foi preocupação do ramo em cima de vendas, compras, gestão, rupturas, de alguns anos pra cá, a perda tem sido outra grande preocupação, ou seja, preparar as pessoas para que elas combatam as perdas”.

Rogério Luciano se preocupou em transmitir aos participantes o quanto pequenos comportamentos e emoções podem mudar a rota do sucesso, tirar a paz e dificultar o moral e desempenho da equipe quando expostos às mais elementares provas.

CIRCUITO DE NEGÓCIOS

Outro momento importante da programação foi o circuito de negócios, um espaço em formato de feira reservado ao fornecedor e expositor para apresentação de produtos e degustação e para relacionamento empresarial com as lideranças do varejo. O ambiente profissional e ao mesmo tempo descontraído trouxe mais visibilidade à marca e novas perspectivas de negócios entre a indústria e o varejo da região.