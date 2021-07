Líder de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na cidade de Ipanema é condenado a mais de 14 anos de reclusão

O líder de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no município de Ipanema, no Vale do Rio Doce, foi condenado a 14 anos e dois meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado. O réu, que também responde por crime de homicídio, não terá o direito de responder em liberdade.

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), em novembro de 2020, ao dar cumprimento a mandado de busca e apreensão na casa do acusado, policiais civis encontraram selos de LSD, sementes de maconha e dinheiro em espécie.

Conforme apurado pela POLÍCIA CIVIL, o condenado era o líder da organização criminosa conhecida como Bonde das Irmãs (BDI), que vinha atuando com violência e disputando espaço de tráfico com grupos de outras regiões da cidade, utilizando, inclusive, pichações para marcação de território.

A Promotoria de Justiça de Ipanema apontou ainda o envolvimento de um adolescente, usado pelo chefe do grupo para se livrar de eventual responsabilização, bem como a utilização de radiocomunicadores e constantes trocas de número de celular para escapar da atuação policial contra o tráfico.

Na sentença, o juiz Felipe Ceolin Lirio afirma que “é incontestável a traficância exercida pelo réu, bem como a posição de chefia, orientando e executando tarefas para a distribuição e venda de entorpecentes, esquadrinhando a venda e a distribuição dos entorpecentes sobretudo no bairro em que se situa a organização criminosa comandada por ele.”