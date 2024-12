Líder de facção criminosa de Simonésia e mandante de homicídio é preso em São Paulo

SIMONÉSIA – A Polícia Civil de São Paulo (PCSP) prendeu, na manhã desta terça-feira (3), um homem apontado como líder de uma facção criminosa e mandante de um homicídio em Simonésia, Minas Gerais. A operação foi realizada em parceria com a Delegacia de Homicídios da 6ª DRPC de Manhuaçu, após investigações conduzidas pelas equipes mineira e paulista.

O suspeito, que estava foragido, mantinha intensa atividade nas redes sociais. Em tom provocador, chegou a publicar mensagens desafiando as autoridades. Em uma delas, escreveu: “Quem quer saber onde estou? Pergunta pra mim. Tô online, só chamar no privado que nóis desenrola com qualquer um ou qualquer entidade do governo, ok?”

Além de sua ligação direta com o homicídio investigado, o preso é apontado como um dos articuladores de uma facção criminosa que atua na região de Simonésia. Segundo as investigações, a organização está envolvida em uma disputa territorial com grupos rivais, o que tem resultado em uma escalada de violência, incluindo homicídios e tentativas de assassinato.

A prisão foi realizada em Jacareí (SP) pela 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE/DEIC) de São José dos Campos (SP), com informações fornecidas pela Delegacia Adjunta de Crimes Contra a Vida de Manhuaçu. A operação contou com a coordenação da delegada Thais Orofino e envolveu um intenso trabalho de inteligência e integração entre as equipes de Minas Gerais e São Paulo.

O homem será transferido para o sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.