Lições na Roça e na Cidade – V

A Força Que Move a Vida

Há uma força invisível que sustenta tudo ao nosso redor, mesmo nas condições mais adversas.

Lembro-me da araucária, majestosa e resiliente, que desafia os ventos gelados das serras do Sul do Brasil. Suas raízes profundas buscam alimento no solo rochoso, enquanto seus galhos acolhem pássaros e esquilos, oferecendo abrigo e alimento. Como ela consegue? Há um impulso, um vigor silencioso, que a faz crescer e resistir, mesmo quando o inverno parece castigar sem piedade.

E o amigo quero-quero, símbolo das campinas gaúchas?

Pequeno e aparentemente frágil, é um exemplo vivo de coragem e determinação. Veja: Ao perceber qualquer ameaça ao seu ninho, ele enfrenta o perigo com destemor, voando e gritando para espantar predadores. De onde vem tanta audácia? Não é pela força física, mas por algo maior que parece guiá-lo.

Esses exemplos nos levam a refletir: o que sustenta a vida quando os desafios parecem esmagadores?

Assim como a araucária encontra nutrientes em terrenos difíceis e o quero-quero encontra coragem para proteger sua cria, também podemos acessar uma força que nos impulsiona a seguir adiante. Não se trata apenas de resistência física, mas de algo mais profundo, uma fonte de energia que, mesmo invisível, é poderosa e transformadora.

Nas geadas da vida, quando tudo parece árido e sem saída, somos convidados a confiar nesse vigor interior. Assim como a vegetação nativa ressurge vibrante após um incêndio, temos a capacidade de nos renovar, de nos levantar, de florescer onde parecia impossível.

O segredo, talvez, seja reconhecer que não estamos sozinhos. Há algo que nos fortalece, algo que nos conecta à vida ao nosso redor e nos dá o impulso necessário para superar o que parece insuperável. Como a natureza, somos parte de algo maior e, assim como ela, podemos dizer: Tudo posso … há uma força que me sustenta.

Essa força não precisa ser vista para ser sentida — ela vive em nós, como vive nas raízes da araucária ou nas asas do quero-quero.

Que nessa época festiva, cheia de lembranças saudosas, possamos crescer nessa confiança interior!

Um Feliz Natal para você, cara leitora, caro leitor.

Que 2025 lhe traga muitas alegrias e grandes surpresas agradáveis!

Rev. Rudi Augusto Krüger – Faculdade Uriel de Almeida Leitão