Lições Na Roça E Na Cidade-IV

O SEGREDO É RESISTIR. DESISTIR – NUNCA!

No sertão nordestino, a caatinga é um exemplo vivo de resiliência. Entre espinhos e solo seco, o mandacaru floresce, desafiando as adversidades do clima árido. Assim como o mandacaru, que se protege com seus espinhos e armazena água em períodos de chuva, somos convidados a resistir diante das dificuldades que nos cercam.

A resistência é uma arma poderosa. Pense no pequeno sabiá-laranjeira, que luta contra predadores maiores. Ele não foge nem se entrega facilmente, mas defende seu ninho com coragem. Seu canto é mais do que um som; é uma declaração de que ele não será vencido. Assim também somos nós, convocados a resistir aos ataques que enfrentamos, sejam internos ou externos.

No texto que diz “Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós”, a mensagem é clara: a resistência ativa desarma o adversário. O diabo, ou aquilo que representa o mal em nossas vidas, alimenta-se de nossas fraquezas e medos. Se nos mantivermos firmes, como a formiga que enfrenta obstáculos maiores do que ela ao carregar seu alimento, o mal será forçado a recuar.

Na vegetação do Nordeste, a carnaúba nos ensina outro exemplo. Conhecida como “árvore da vida”, ela não apenas sobrevive, mas prospera em ambientes hostis. Suas folhas são usadas para produzir cera, e sua madeira tem inúmeras utilidades. Isso nos inspira a transformar nossos desafios em oportunidades, mostrando que a resistência não é apenas sobreviver, mas encontrar maneiras de crescer.

Por fim, resistir não é apenas um ato de enfrentamento, mas de preparação. O mandacaru se arma com seus espinhos; o sabiá protege seus filhotes; a carnaúba transforma dificuldades em força. Cada um nos mostra que a resistência exige estratégia, determinação e, acima de tudo, confiança na vitória.

Seja em meio ao sertão ou às lutas internas, a mensagem permanece: resistir é derrotar o que nos ameaça. O mal não prospera onde encontra força, e como a caatinga nos ensina, até os terrenos mais áridos podem ser férteis para quem persevera.

Coragem, não desista. Continue – sua luta, sua persistência não são em vão!