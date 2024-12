Lições Na Roça E Na Cidade-III

A Simplicidade Do Amor

Nessa época tão especial do ano quando lembramos o nascimento de nosso Messias Jesus, o Salvador do mundo, queria convidar meus caros leitores a pensar um pouco em nossa região.

Imagine o jequitibá-rosa, árvore símbolo de nossa região. Ele é uma das maiores e mais antigas do Brasil. Suas raízes profundas e seu tronco imponente não servem apenas para exibir força, mas PARA SUSTENTAR A VIDA AO REDOR. Muitos animais encontram abrigo em suas copas, e seu ecossistema depende dela. No entanto, sua grandeza por si só não basta; o jequitibá só floresce plenamente porque está em equilíbrio com a terra, a água e a luz. Essa árvore nos ensina que, assim como na natureza, nossas ações, sem amor, são vazias.

Agora, observe o trabalho das abelhas nas plantações de café e nos quintais de laranja. Elas são pequenas, mas indispensáveis . Voam de flor em flor, polinizando com precisão, garantindo que a vida continue. Elas nos lembram que o verdadeiro valor não está no tamanho ou na aparência, mas na intenção por trás da ação. Uma abelha que apenas voa, sem polinizar, não cumpre seu propósito. Da mesma forma, um gesto sem amor perde seu significado.

E que dizer das águas do rio Doce? ELAS NÃO ESCOLHEM A QUEM SERVIR. Passam por todos os cantos, abastecendo pessoas, animais e plantas, sem esperar reconhecimento . Assim é o AMOR: um rio que flui livre, levando vida onde é necessário, sem fazer distinção.

No dia a dia, podemos ser também – IMAGINE – como a onça-parda que habita nossas matas: forte, ágil, porém silenciosa, respeitando seu ambiente e buscando equilíbrio .

Ou como as andorinhas, que sempre retornam em comunidade, lembrando que amar é também construir laços que resistem às estações.

A verdadeira grandeza não está no que fazemos para ser vistos, mas n aquilo que fazemos com o coração .

A natureza, portanto, nos ensina que, sem amor, até as maiores obras se tornam estéreis.

Com amor, O SIMPLES se transforma em ETERNO.

Vamos pensar nisso e que todos nós tenhamos uma ótima semana!