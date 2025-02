Levantamento do preço dos combustíveis em Caratinga

Considerando preços praticados nesta quarta-feira (5), o preço da gasolina comum variou entre R$ 6,39 e R$ 6,49

CARATINGA– Desde sábado (1º), abastecer o veículo ficou mais caro. O reajuste do preço do diesel pela Petrobras e o aumento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), arrecadado pelos estados, sobre a gasolina, o etanol, o diesel e o biodiesel foram os responsáveis pela alta.

No caso do diesel, a Petrobras elevou o preço nas refinarias em R$ 0,22 por litro (+6,2%), para reduzir a defasagem de 17% em relação aos preços internacionais. Além disso, a alíquota de ICMS subirá R$ 0,06, de R$ 1,06 para R$ 1,12 por litro.

Em relação à gasolina e ao etanol, a Petrobras não alterou o preço nas refinarias, que está com defasagem em torno de 7% em relação aos preços internacionais. No entanto, a alíquota de ICMS subiu R$ 0,10, de R$ 1,37 para R$ 1,47 por litro.

O reajuste do ICMS sobre os combustíveis em todo o Brasil foi determinado pelo Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária), órgão que reúne os secretários de Fazenda dos estados. Pelo modelo em vigor desde o ano passado, as alíquotas de ICMS dos combustíveis passam a ser reajustas anualmente, com base nos preços médios pesquisados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) entre fevereiro e setembro do ano anterior.

O impacto no preço final depende do mercado. Isso porque os preços da Petrobras são fixados nas refinarias, cabendo às distribuidoras e aos postos de combustíveis estabelecer o preço final. Em Caratinga, considerando preços praticados nesta quarta-feira (5), o preço da gasolina comum variou entre R$ 6,39 e R$ 6,49. Os postos que ofereceram o menor preço comercializaram por R$ 6,39. Em contraste, dentre os postos que praticam o preço mais alto o valor é de R$ 6,49.

O etanol comum apresenta uma ampla variação de preços, entre R$ 4,37 e R$ 4,89. O menor preço encontrado foi R$ 4,37, enquanto o valor mais alto de R$ 4,89.

Confira o levantamento completo de preços, por posto: