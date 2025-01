Letreiro de Hollywood e mais: incêndios de Los Angeles fecham pontos turísticos

Fortes ventos dificultam controle das chamas, que continuam a avançar no estado

Os incêndios que avançam pela região de Los Angeles levaram diversos pontos turísticos famosos da cidade a fecharem por razões de segurança. Alguns deles são:

Letreiro de Hollywood;

Griffith Park, incluindo o Lago Hollywood;

Parque Runyon Canyon;

Zoológico de Los Angeles;

Reservatório de Hollywood;

Estradas que atravessam a Bacia de Sepulveda no Vale de San Fernando.

“Ninguém deveria ir a esses lugares hoje… não apenas se você estiver no lado oeste ou no Vale, em qualquer lugar desta cidade, se puder ficar fora das estradas, por favor, faça-o”, disse Marqueece Harris-Dawson, presidente do conselho municipal de Los Angeles. disse, incentivando os motoristas a deixarem as estradas abertas para os trabalhadores da segurança pública que atuam no combate aos incêndios.

Fonte: CNN Brasil