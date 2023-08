Leonardo ‘Formigão’ fica em segundo lugar em corrida de Governador Valadares

DA REDAÇÃO- Leonardo Cornélio, o “Leo Formigão”, segue se destacando no atletismo, representando Caratinga. No dia 30 de agosto, ele participou da Corrida da Polícia Militar, em Governador Valadares, e conquistou o segundo lugar em sua categoria, completando o percurso de 6 km em 24 minutos.

Agora, ele se prepara para o dia 17 de setembro, quando irá participar da Corrida da Itatiaia, em Belo Horizonte. Para participar as competições, “Formigão” conta com patrocínio do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga.