Leonardo Condé, candidato a deputado estadual, inaugura comitê

CARATINGA – Nessa última sexta-feira (9), o médico caratinguense e candidato a deputado estadual pelo partido União Brasil, inaugurou o seu comitê de campanha na Praça Cesário Alvim, número 98, sala 3. O candidato estava acompanhado da esposa Karina de Paula Damião Condé e dos filhos Augusto e Henrique.

Participaram do evento lideranças políticas, apoiadores e amigos de Leonardo Condé, dente eles, o vice-prefeito de Ipatinga, Alexsandro Espirito Santo Oliveira, o “Allex Imóveis”; Rina Grossi e seu esposo Carlos Augusto, o “Kaká”, o empresário Geraldo Rodrigues de Carvalho, o ex-prefeito de Ubaporanga Betinho e a candidata a deputada federal Cassinha Carvalho, também pelo União Brasil.

Contando um pouco de sua história, o candidato disse que sua infância foi na rua João Pinheiro, no centro de Caratinga, e que estudou na escola municipal Menino Jesus de Praga, depois na escola estadual José Augusto Ferreira, o “Colégio estadual”. “Como todo jovem de escola pública, só escutava que se não tivesse condições de sair da cidade, pagar um cursinho, não teria condições de fazer uma faculdade. Com muito apoio dos professores, me dedicando muito, Deus abençoou, passei na universidade federal de Juiz de Fora, saindo do 3º ano do Colégio Estadual, indo direito. E isso serviu de inspiração para outros jovens”, disse Leonardo.

Leonardo contou ainda que cursou neurologia num hospital público e quando terminou a residência, tinham-se menos médicos que atualmente, e mesmo não tendo uma obrigação legal de ter que retribuir o que a população lhe deu, que foi investir na sua formação, pelo princípio cristão, e depois pela gratidão com o povo, dedicou parte do seu tempo ao atendimento público. “Isso sempre me deu muita alegria, muita satisfação. Tenho a felicidade de dizer que nunca deixei de atender alguém por falta de dinheiro, posso até não ter conseguido ver todo mundo por falta de tempo. Mas quem chegou na minha frente e solicitou atendimento, nunca voltou por falta de dinheiro. Há 20 anos me dedico ao atendimento na Apae de Caratinga, há oito anos na Apae de Timóteo, e há quatro anos no Centro Especializado em Reabilitação da Unileste, local onde atendemos dois mil pacientes com deficiência física. Nesse atendimento ganhei muito mais que os meus pacientes, porque tive um outro olhar sobre a vida, e essa dedicação em parte ao SUS, me mostrou uma realidade que é muito dura, que as pessoas vivenciam, que é a dificuldade ao acesso a saúde no momento em que a pessoa mais precisa, além de enfrentar a doença, enfrenta a dificuldade de acesso a saúde”, destacou Condé.

O candidato a deputado estadual disse em sua caminhada como médico percebeu que é possível melhor o atendimento na saúde pública. “Quando conversei com a Karina (esposa) sobre a possibilidade de entrar na vida pública, ela e depois também meus amigos mais próximos fizeram a mesma pergunta. Por que entrar na política se você já tem uma profissão estabilizada, reconhecimento dos próprios colegas, consultório cheio, situação financeira que atende a família, para que envolver? Para mim isso não é a pergunta, já é a resposta, nós temos que entrar na política na hora que podemos contribuir com a sociedade em que vivemos. A saúde precisa de urgência, precisa chegar até a população, precisamos entrar no setor público não para ser beneficiado, e sim para contribuir. Nessa andança percebo que podemos fazer muito mais que só pela saúde, temos baixa representatividade”.

Para Leonardo Condé é de extrema importância que Caratinga tenha um deputado estadual que represente a cidade e a região. “Precisamos de um representante que defenda os interesses da cidade, porque precisamos investir em geração de emprego, para que a população tenha condições de ter uma qualidade de vida melhor, e esse é o nosso objetivo ao entrar na política. Uma democracia só é plena quando o seu representante tem a cara do seu povo, quando seu representante dá acesso ao seu povo não só durante a campanha, mas ao longo de todo seu mandato. Assumo compromisso que ao exercer o mandato de deputado estadual estarei presente aqui em nosso município, conhecerei seus problemas e iremos lutar pela solução. Peço apoio de todos, para deputado estadual 44.144 no dia 2 de outubro”, conclui o médico e candidato a deputado estadual, Leonardo Condé.

A esposa de Leonardo Condé, a empresária Karina, neta do saudoso prefeito de Caratinga, José de Paula Maciel, o “Zé Alemão”, destacou ser contagiante saber que as pessoas estão acreditando no propósito de Leonardo Condé que é de lutar pelas família, pela saúde, e representar Caratinga e região na Assembleia Legislativa. “Nós lutamos por renovação, queremos mais qualidade de vida, e quero dizer que o Leonardo me ensinou a ser uma pessoa mais próxima da população, ele realmente veio para servir, ele é um homem que veio com propósito de fazer diferença na vida das pessoas. Acredito que esse projeto é guiado por Deus. Há 24 anos ele se dedica a área da saúde, há uns anos disse que estava chegando a hora de doar um pouco do que o serviço público deu a ele, e ele me pediu para estar ao lado dele para mostrar a força da família, a força e o apoio dos filhos que estão junto com ele. Queria citar com muito respeito, hoje estamos inaugurando o comitê onde eu passei a minha infância, onde meu saudoso avô Zé Alemão deixou história na cidade de Caratinga, e tenho certeza que o Léo trilhará os caminhos do meu avô Zé Alemão”, enfatizou Karina Condé.