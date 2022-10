Leonardo Condé, candidato a deputado estadual, é escolhido para representar o Vale do Aço e região

Ele despontou com expressividade no grupo de 60 nomes a serem escolhidos por cerca de 68 instituições de seriedade e credibilidade

DA REDAÇÃO – No intuito de fortalecer a representatividade política do Vale do Aço nos cenários estadual e nacional, elegendo representantes compromissados com o desenvolvimento da região, além de despertar na comunidade o interesse pelas agendas públicas, foi lançada na última segunda-feira, (26) no auditório da Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais) a campanha “Voto Vale 2022”.

A ação inserida no projeto Representatividade da Agenda de Convergência do colar Metropolitano do Vale do Aço, do eixo Sustentabilidade, tem como objetivo disseminar a importância do voto consciente contribuindo para a diminuição do índice de votos nulos e brancos e aumento do número de representantes regionais nas câmaras legislativas.

Para Luciano Araújo, coordenador do projeto, a ideia é eleger candidatos do Vale do Aço, ficha limpa e comprometidos com a estratégia de desenvolvimento da região em consonância com a Agenda de Convergência.

“De acordo com o nosso colégio eleitoral temos condições de eleger quatro deputados estaduais e dois federais, a fim de consolidar o Vale do Aço e os projetos prioritários de desenvolvimento seja na educação, infraestrutura, saúde, segurança, competitividade e sustentabilidade”, endossou.

Ele explica que a iniciativa tem critérios bem definidos e aprovados pelo comitê gestor.

Em sua principal fase com os candidatos já definidos, momento em que fomentamos a escolha por candidatos locais comprometidos com a região, sem exposição de partido e mantendo o foco na intenção de voto local e válido. Com a definição dos candidatos eleitos, faremos o convite para que os mesmos participem de forma efetiva dos fóruns da Agenda de Convergência”, explica.

Para Flaviano Gaggiato, presidente da Fiemg Regional Vale do Aço e coordenador da Agenda de Convergência, a proposta é de conscientização política, análise dos candidatos, além do histórico do candidato.

“O voto Consciente é um forte instrumento de mudança política e social e essa é a mudança que tanto almejamos. Nosso objetivo nessa iniciativa é de conscientização num movimento 100% apartidário”, reforça Flaviano Gaggiato, presidente da FIEMG Regional Vale do Aço e coordenador da Agenda de Convergência.

Esse ano, entre os dez escolhidos para representar o Vale do Aço e região, na categoria deputado estadual, o médico Leonardo Condé despontou com expressividade, no grupo de 60 nomes a serem escolhidos por cerca de 68 instituições de seriedade e credibilidade da região.

Na oportunidade, Leonardo Condé frisou a importância da Agenda de Convergência para a região, “nossas propostas de campanha, bem como os propósitos da Agenda se encontram em seus mais diversos pontos, a luta pelo Hemocentro em nossa região, possibilitando um volume maior da participação da comunidade em um ato nobre e que salva tantas vidas. Nossa determinação em trazer representatividade efetiva para a nossa região, seja através de emendas, apoios a projetos ou levando nosso nome a eixos de crescimentos a nível estadual. Queremos juntos com os gestores públicos da nossa região contribuir para a implementação do Hospital Regional, bem como o fortalecimento das parcerias juntos ao Hospital Márcio Cunha, através da Fundação São Francisco Xavier. Proporcionando assim um aumento da resolutividade dos hospitais das cidades como a exemplo, Caratinga. No que tange a capacitação técnica e de mão de obra, quero poder ser um deputado que, juntamente com os empresariado do Vale do Aço e região construa, amplie e fomente recursos educacionais para qualificação profissional. Quando falamos em infraestrutura, o Porto Seco em Coronel Fabriciano com importância estratégica para o Vale do Aço, um dos principais polos siderúrgicos do País e, portanto, de grande relevância econômica no Estado, bem como toda a reestruturação do Aeroporto do Vale do Aço, vai proporcionar um crescimento significativo, trazendo um volume de mais de 200 empresas para a região, gerando emprego, aumentando a eficácia da logística e conectividade oferecidos por nossas empresas. Assumimos também o compromisso de acompanhar e fortalecer os projetos para a efetivação da duplicação da 381, em todo o seu trecho. É importante salientar que os projetos propostos para a Agenda de Convergência são de critérios básicos, mas extremamente importantes para uma região que deseja se tornar referência em crescimento em todos os setores, gerando qualidade de vida a todos os munícipes”, disse o candidato.

Por fim, Leonardo Condé assinou o termo de compromisso com todo o grupo da Agenda de Convergência ressaltando que, “acreditando que diante de tantas demandas pontuadas, é necessário reforçar duas situações que sempre defendi, político não veio para ser servido e sim para servir, e hoje, como durante toda a minha campanha quero reforçar que não irei fazer promessas, mas compromissos. Compromisso em ser efetivamente um representante legal na assembleia legislativa de minas gerais do vale do aço e região. E o segundo, de levar toda a experiência de 24 anos de medicina a disposição agora de todos os mineiros.”

