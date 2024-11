Léo Formigão participa de Maratona de Curitiba

DA REDAÇÃO- Uma das mais tradicionais corridas de rua do calendário brasileiro. A Maratona de Curitiba 2024 contou com 13 mil atletas do Brasil e do Mundo. O maior volume de participantes ao longo de quase três décadas do evento esportivo na capital paranaense. Dentre os participantes, o caratinguense Leonardo Cornélio de Oliveira, o Leo Formigão. A prova aconteceu no dia 17 de novembro.

Leo correu os 42 km com o tempo de 5 horas, 38 minutos e 49 segundos, obtendo a classificação geral em 2.156 e na faixa etária em 190. Apesar do clima desafiante de bastante calor, o atleta celebra os resultados, dentre 13 mil atletas.

Agora, Leo se prepara para sua primeira competição no exterior. “Irei para a maratona de Montevidéu, no Uruguai. Minha primeira vez no exterior. Muita expectativa para essa competição em 2025”, finaliza.