Léo Formigão apresenta resultados de corrida em Governador Valadares

DA REDAÇÃO- O atleta Leonardo Cornélio, o Léo Formigão, participou do SeuBet Ibituruna Extreme Adventure (IBIT X), um dos maiores eventos de esportes radicais da região. Realizado em Governador Valadares, o evento proporciona uma experiência completa para atletas e público, com competições de Mountain Bike, Down Hill, Voo Livre, Corrida de Aventura e Cross Adventure, além de diversas atividades de entretenimento

Léo Formigão competiu na corrida de 5 km e concluiu o percurso com 17 minutos, alcançado o 8° lugar geral e 1° lugar em sua categoria. “Foi muito difícil, tinha muito morro, trilha. Sol estava muito quente. Mas, gostei muito do evento”.

Para participar das competições ele conta com patrocínio do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga, Hotel Paladar e Açaí do Ponto.