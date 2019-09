32 veículos que serão leiloados podem ser visitados pelos interessados, no Parque de Exposições

CARATINGA- No dia 19 de setembro, será realizado o leilão de bens móveis inservíveis da Prefeitura de Caratinga. A relação de 32 veículos contabiliza carros, motoniveladoras, tratores, caminhões, motocicletas, dentre outros. O evento acontecerá às 13h, na Câmara Municipal, situada à Rua Raul Soares, 145, Centro.

Os bens que serão leiloados podem ser visitados pelos interessados, no Parque de Exposições. O horário para visitação é de 8h às 11h e de 13h às 16h até o dia 19 de setembro (dias úteis, conforme funcionamento da Prefeitura). É de inteira responsabilidade do interessado fazer averiguações quanto ao modelo, cor, ano de fabricação, potência, problemas mecânicos, número do motor e chassi dos veículos, dentre outras condições.

Os interessados já podem iniciar os lances para o Leilão no módulo “online”, com acompanhamento através do site www.jonasleiloeiro.com.br. Confira as condições para participar do evento através do edita disponível em: