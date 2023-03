Legislativo tem mudança no calendário de reuniões

CARATINGA – Com a gestão do novo presidente do legislativo, José Cordeiro de Oliveira, várias mudanças internas estão acontecendo na Casa, entre elas está o calendário das reuniões.

No passado, as reuniões aconteciam todas as segundas-feiras, mas com objetivo de agilizar as votações, até três podem acontecer na mesma semana.

De acordo com José Cordeiro, na primeira segunda-feira do mês (sendo dia útil) acontecerá a reunião ordinária, e na quarta-feira e sexta-feira da mesma semana acontecerão as reuniões extraordinárias. “Desta forma os projetos tramitam e são votados na mesma semana. Todas as comissões permanentes reunirão pelo menos uma vez por mês. Haverá reuniões no plenarinho para discussão dos projetos entre os vereadores. Se houver projeto de urgência, e não puder aguardar o mês subsequente haverá tantas reuniões extraordinárias quanto necessárias”, explicou o presidente da Câmara de Caratinga.

Na próxima segunda-feira(3), acontece a reunião ordinária do mês, às 19h.