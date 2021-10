Legislativo avalia criação de associação de câmaras de vereadores

A proposta vem do estado do Espírito Santo para unir e fortalecer a região do Vale do Rio Doce

CARATINGA – Na tarde dessa sexta-feira (15), representantes da Associação das Câmaras Municipais e de Vereadores do Espírito Santo (Ascamves), estiveram na Câmara de Caratinga reunidos com presidentes do legislativo da região e com o deputado federal Mauro Lopes para estudar a criação da mesma, porém, no Vale do Rio Doce.

O presidente da Câmara de Caratinga, Cleon Coelho, disse que recebeu anteriormente a visita do presidente da legislativo de Aimorés, Gustavo Calvão, e do representante da Câmara de Baixo Guandu (ES), Juscelino Henck. “Eles são vizinhos lá, e segundo o presidente da Câmara de Aimorés, essa associação no estado do Espírito Santo tem muito prestígio, inclusive com o governador do estado, eles marcam reuniões com ele e são recebidos. A proposta deles aqui em Minas Gerais é criar uma associação parecida, com os moldes do Espírito Santo, para os municípios do entorno do Vale do Rio Doce. São mais de 100 municípios, e Caratinga é uma dessas microrregiões, é uma cidade polo e aqui na nossa região são 20 cidades. Ouvimos, e nosso papel é levar essa proposta aos nossos vereadores para ver se estão de acordo. É uma coisa um pouco diferente para nosso estado, Espírito Santo é pequeno, é fácil acontecer do governador conhecer todo estado, aqui é diferente, nossas características são diferentes, mas ouvimos”, disse Cleon.

ASSOCIAÇÃO

Juscelino Henck, vereador no município de Baixo Guandu (ES), pelo terceiro mandato, faz parte da diretoria da Ascamves e disse que o trabalho tem dado certo. “A gente quer tentar juntar o Vale do Rio Doce, pois o estado de Minas Gerais é muito grande. O Vale do Rio Doce é composto por 102 cidades, e também faz parte do Espírito Santo, por isso essa interação. Queremos tentar apresentar nesses 102 municípios proposituras adequadas e transmitir que unidos a gente consegue ter resultados muito maiores que individual, porque nós sabemos que nesses 102 municípios, temos municípios grandes, medianos e pequeninos. E a gente sabe que muitas vezes os menores e medianos pagam um preço muito grande pela falta de acessibilidade seja ao governo estadual ou federal. O que a gente quer fazer é tentar fazer com apoio dessas 102 câmaras associação, que terá o nome Ascamvevard – MG (Associação das Câmaras Municipais e de Vereadores do Vale do Rio Doce em Minas Gerais), que terá uma população baseada um 1,7 milhões e com um grupo de eleitores de aproximadamente 1,3 milhões, conseguindo com isso ter forças para ter maior presença junto aos representantes de nível estadual e federal, proporcionando melhorias e passando juntos a sonhar com coisas maiores, dando qualidade de vida a esses moradores”, disse Juscelino Henck.

Juscelino Brzesky, superintendente executivo da Ascamves, destacou que o objetivo é ter uma conversa com os presidente da Câmaras vizinhas. “Minas Gerais é dividida em 12 macrorregiões, e Caratinga é uma das microrregiões delas. O Vale do Rio Doce tem sete microrregiões, Caratinga é uma delas, nós já conversamos com as outras microrregiões e teremos uma conversa para fazer a fundação da associação do Vale do Rio Doce. O grande objetivo dessa associação é trabalhar a questão da qualificação do vereador, porque muitas vezes o vereador se elege e não tem conhecimento sobre a legislação, então o objetivo crucial é trabalhar a qualificação dos vereadores e servidores das Câmaras”.

João Batista de Carvalho, presidente da Câmara de São Domingos das Dores, ressaltou que tudo que vier somar para a política é muito bom. “Temos que apresentar novas propostas porque a política brasileira é muito pobre, tudo que puder conscientizar nossos eleitores é muito bom, porque na cabeça deles é ruim, mas é o contrário, quando a política é séria, traz muitos benefícios”.

O deputado federal Mauro Lopes enfatizou que a associação do Espírito Santo é muito ativa e tem muito prestígio junto ao governo do estado. Nós temos que fazer uma inclusão também daqui, do leste e do Vale do Rio Doce, é muito importante, e por isso fiz questão de sair de Brasília e vir pessoalmente aqui em Caratinga para participar dessa reunião”, conclui o deputado.