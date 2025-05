LEÃO XIV: O NOVO PAPA DA SANTA IGREJA CATÓLICA É AGOSTINIANO

Prof. Rodrigo Antonio Chaves da Silva, Congregado Mariano

Santo Agostinho foi um dos maiores teólogos e filósofos da humanidade, com base platônica, fez uma coleção de livros sobre o debate cristão filosófico e sustentou a doutrina católica como a verdadeira dentre todos os sistemas de conhecimentos superiores, metafísicos e religiosos. Dizia o santo sobre o primado de Pedro: Sermões 295,2: Entre estes somente Pedro mereceu representar toda a Igreja (…) somente ele conduziu, mereceu escutar “Eu te darei as chaves do reino dos Céus”. Em outra parte, escreve na sua carta 53, 2: “Desta forma, se a linha sucessória dos apóstolos deve ser levada em consideração, com que maior certeza e benefício à Igreja devemos retornar até alcançar o próprio Pedro, a quem, como uma figura que comporta toda a Igreja”. Reconhecia o santo o valor da Igreja na sucessão apostólica, evidentemente, sobre a chefia de um bispo primaz, um cardeal eleito e especial, o vigário de Cristo, na liderança de Roma: o Papa. Embora Santo Agostinho não tenha fundado uma ordem, o papa Inocêncio IV conseguiu unir as ordens eremitas e medicantes de Toscana, de modo a criar o instituto de regra de vida nas obras de Santo Agostinho. Era o ano de 1243. Célebres santos como Santa Rita de Cássia, São Nicolau de Tolentino, Santa Clara de Montefalco são desta ordem. Também papas como Eugênio IV e Adriano IV.

No dia 08 de Maio de 2025, todo o mundo se alegrou com a eleição do novo Papa, de nome Robert Francis Prevost, de Chicago nos Estados Unidos. Nasceu em 1955, portanto, tem 69 anos, de ascendência espanhola, francesa e italiana, ele tem dois irmãos. Estudou filosofia no seminário menor dos padres Agostinianos, e na Universidade da Pensilvânia onde se formou em matemática. Ingressou no noviciado da ordem de Santo Agostinho, fazendo a primeira profissão em 1978. Em 1981 fez os votos solenes. Estudou teologia em Chicago, vindo a fazer mestrado em direito canônico na Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino. Foi ordenado sacerdote em 1982. Em 1987 fez a sua tese de doutorado sobre o papel do prior na ordem de Santo Agostinho. Em 1988 seguiu em missão para o Peru sendo diretor dos aspirantes, prior, diretor de formação, até ser o professor no seminário maior e padre de comunidade, com paróquia sob o título de Nossa Senhora de Monserrat.

Em 1999 se torna prior da província agostiniana, cargo que exercera por mais de um mandato. Em 2013 volta a Chicago, até ser nomeado administrador apostólico da diocese peruana de Chiclayo em 2014, como Bispo já, seu lema de episcopado era “in Illo uno unum” que provém do Salmo 127 “no único Cristo somos um”. Foi vice-presidente da Conferência Episcopal Peruana. Foi determinado pelo Papa Francisco como Prefeito do Discatério para os Bispos, que o promove a arcebispo. Em 30 de Setembro de 2023 é eleito cardeal; se lhe atribuiu o diaconato de Santa Mônica. Em Janeiro de 2024 se torna chefe do Dicastério, com várias seções de Evangelização. Em 6 de Fevereiro deste ano, obtém o título de Suburbicária de Albano, pois foi promovido à ordem dos bispos pelo Pontífice Argentino. Dom Robert Prevost presidiu o rosário pela saúde do Papa Francisco, em 3 de Março na praça de São Pedro. Quando escolhido pelos bispos no conclave, que começou segunda, dia 5 de Maio, adota o nome de Leão XIV.

O predecessor de seu nome, Leão XIII, foi o grande modelador da doutrina social da Igreja. Um papa que preconizou o Rosário, a festa de São Joaquim (seu nome de batismo) e a justa devoção a São José. Um papa que mostrou que o modelo político e econômico da Igreja não era nenhum daqueles deste mundo, mas um modelo que se administrava a riqueza em prol da sociedade, respeitando a propriedade privada, e com efeito, fazendo justiça aos que mais precisam. Leão XIII foi um grande exorcista e preconizou a devoção de São Miguel Arcanjo com um exorcismo obrigatório de ser feito pelos padres após cada missa (lamentavelmente tirado por Paulo VI). Ao mesmo tempo condenou todas as doutrinas ocultistas, relativistas, e as sociedades secretas e exotéricas. Mesmo na linha do Papa Francisco, Leão XIV tem este legado santo de Leão XIII. A indulgência Urbi et Orbi é válida para oito dias depois da benção do dia 8. Vamos nos confessar para obtermos a indulgência, rezando o Pai-Nosso, a Ave-Maria e o Glória a Deus ao Papa! Rezaremos para ele todos os dias para ganhamos as indulgências do dia. A sé não está vacante mais! Viva o Papa! Viva o sucessor de Pedro! Viva Leão XIV!