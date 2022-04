Leandro Xavier Timóteo

Figura importante no cenário caratinguense. Fundador e Presidente da Faveni – instituição educacional com atuação em várias cidades e capitais do Brasil. Cursos de graduação, pós-graduação, ensino fundamental e de segundo grau na escola Expoente. Empregando mais de milhares de pessoas, sua sede é em Caratinga, prestigiando nossa cidade. Ele ainda dirige outros estabelecimentos comerciais e elaborando projetos novos. É um grande empreendedor.

Esse homem valoroso nasceu em Caratinga no dia 14 de maio de 1985. Filho de Paulo César Timóteo e Marilândia Xavier Pereira Timóteo.

Ainda bem pequeno, frequentou a creche Jesus de Nazaré, estudou na Escola Estadual Engenheiro Caldas e na Escola Estadual Princesa Isabel, em Caratinga. Em Ipatinga, completou o curso superior de Engenharia de Produção e depois Administração de Empresas.

Quando criança, ajudava cuidar do irmão Leonardo. Dessa aproximação, nasceu uma grande amizade. São muito unidos até hoje, pois sempre tiveram os corações batendo no mesmo ritmo.

Ele tem 4 filhos com os quais reparte seu carinho de todos os dias e a proteção de pai atento.

A primeira empreitada como administrador foi na direção da ALFA (hoje Faveni). E tudo começou na sala de sua casa ao lado da mãe que o acompanhou e o abençoou com a luz do amor mais verdadeiro. Ele saía para vender os cursos e ela ficava em casa sendo quase uma secretária. Atendia os telefonemas, organizava papéis.

Passaram por muitas dificuldades financeiras, mas as lutas e desafios nunca tiraram sua vontade de vencer. E o que sempre lhe deu forças foi a fé em Deus, a mesma fé que enchia o coração da mãe. Ele sendo muito batalhador, acalentava a certeza de tempos melhores.

O sucesso profissional chegou como recompensa a seu árduo trabalho e sua fé no Deus de milagres. Hoje, a Faveni é uma respeitável instituição educacional atendendo grande número de estudantes e dando emprego a milhares de funcionários.

No campo pessoal e familiar é um super-pai, não deixando nada faltar aos filhos. Companheiro do diálogo, da presença, dos conselhos e do exemplo. É também um super-tio que dedica especial carinho aos sobrinhos. Filho dedicado e atencioso que reconhece o valor de dona Marilândia.

Passou por momentos tristes e difíceis quando, em 2020, foi acometido de um câncer. Tratou-se em São Paulo para onde foi também a mãe para acompanhar, orar e dar força. Ela disse ao médico que só voltaria para Caratinga quando o filho estivesse curado. Ele, realmente, ficou curado e voltaram juntos, como ela previu.

Leandro é um homem de coração imenso. Caridoso e desejoso de ver as pessoas bem. Um exemplo de sua preocupação com os demais, é o fato de ele ter construído o espaço Marilândia com internet, parque e outros divertimentos para os funcionários relaxarem e se divertirem após o almoço. Temos de esclarecer que esse espaço leva o nome da mãe constituindo uma linda homenagem. Na placa erguida naquele espaço está escrito: “A você que muitas vezes se doou por inteiro e renunciou a seus sonhos para que eu pudesse realizar os meus. Receba essa singela homenagem”. Notamos aí o carinho e gratidão desse filho movido por nobres sentimentos.

Ele é modesto e um pouco tímido, não gostando muito de alardes. Prefere a paz no trabalho e no cotidiano.

Embora seja um homem reservado e tranquilo na maior parte do tempo, quando solicitado atende muito bem, atencioso com gestos de homem nobre.

Que Deus continue protegendo sua caminhada. Saúde, alegrias, realizações e paz. E que Ele, conhecedor de suas boas obras, conceda-lhe a merecida recompensa.

Que Leandro colha todo bem plantado por seu coração. E que esse coração continue aberto às inspirações do alto.

Marilene Godinho