LCD: Vamos jogar bola molecada

Se tem algo que repito como um mantra já faz tempo, é que promover futebol na base é vital para sobrevivência do nosso futebol. Tal afirmação, independe da região, do tamanho do clube, tampouco se é profissional ou amador. Todos, sem exceção, precisam enxergar às categorias de base com a importância que elas têm. Isto posto, a Liga Caratinguense de Desportos segue firme em seu propósito de promover, fomentar e incentivar cada vez mais o futebol das categorias de base em nossa região. Em 2022, foram quatro categorias em ação só no futebol de campo, sem contar o enorme sucesso da Copa da Amizade, promovida pela desportista e diretora da LCD Marina Pires, em parceria com a entidade. Em 2023, a expectativa é ainda maior. Afinal, além de repetir todas às categorias do ano passado, a Liga Caratinguense de Desportos pretende acrescentar algumas novidades.

26 de fevereiro é a data prevista para a bola rolar para a garotada de 15 a 17 anos. Antes mesmo do primeiro arbitral, várias equipes já confirmaram participação, e várias outras demonstraram grande interesse no certame. Principalmente os atuais campeões, Caratinga no Sub 15, e Associação Desportiva Imbé de Minas (ADIM), campeão Sub 17. A LCD, já comunicou que os meninos de 11 e 13 anos, também já podem ir se preparando, o mês de junho será a vez deles.

Parceria é importante

Embora a Liga Caratinguense de Desportos tenha entre seus principais objetivos promover competições de categorias de base, bom ressaltar sempre que tudo se torna menos difícil, quando conta com a parceria do poder público. Afinal, incentivar esporte na base vai muito além da competição esportiva. Trata-se de investimento no social e na formação de cidadãos melhores. Independente de ideologia, partido político, se o gestor gosta ou não, de quem está à frente das entidades, o agente público municipal tem obrigação moral e até mesmo constitucional de estar ao lado dos clubes. Resumindo, não se trata de “favor ou bondade”. Trata-se de retornar para a sociedade, uma pequena parcela dos muitos tributos que todos nós pagamos.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

abrindoojogocaratinga@gmail.com