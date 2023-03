LCD: UM ANO DE TRABALHO

Diretoria faz balanço das atividades promovidas ao longo deste período

CARATINGA – Esta semana, a gestão atual da Liga Caratinguense de Desportos (LCD) completa um ano à frente da entidade. A eleição em 14 de março de 2022 teve chapa única, aprovada por unanimidade pelos clubes presentes na Casa Ziraldo de Cultura. Rogério Silva foi eleito presidente; Alrimar Moreira, vice-presidente ao lado de toda diretoria composta por Marina Pires, Hércules Maximiliano e Clausiano Peixoto.

A gestão assumiu depois do mandato de Welinton Corrêa (Tom). Por causa de dois anos de pandemia da COVID 19, em seu mandato não foi possível grandes promoções, a não ser o Campeonato Regional de 2019, conquistado pelo São Judas, clube criado no mesmo ano no bairro Limoeiro.

A além do enorme apoio dos clubes, a gestão atual assumiu cercada de grande expectativa. Clubes, desportistas, atletas, e até mesmo quem não tem uma ligação direta com esporte, apostaram suas fichas no trabalho do grupo que assumiu a LCD. Formada por nomes conhecidos no meio esportivo e demais setores de sociedade, a própria diretoria chegava com propósitos claros, objetivos bem definidos e consciente do tamanho do desafio. “Afinal, a Liga Caratinguense de Desportos que completou 60 anos em 2022, ao longo dos últimos anos, se resumia a história de uma das Ligas mais antigas de Minas Gerais, e a dois armários enferrujados cheio de arquivos empoeirados, guardados num cômodo do Departamento de Esporte do município. Além disso, inadimplências com a Receita Federal, Municipal e Federação Mineira acumuladas ao longo de décadas, desde 1996, última atualização registrada junto a FMF”, explica Rogério Silva. Ele complementa: “Não bastasse, existe ainda imbróglio jurídico referente a CNPJ. Portanto, o desafio é muito maior que se imaginava. Resolver todas essas questões burocráticas, vitais para o pleno funcionamento da entidade, segue como um dos principais objetivos da gestão 2022/2025. Porém, é como trocar o pneu do carro com ele andando. Promover às competições apesar de todos os problemas, mais que um desejo, era uma obrigação e compromisso assumido junto aos clubes. Promover, incentivar e valorizar às categorias de base faz parte da filosofia de todos na entidade”.

Seis competições em menos de um ano

Logo após a eleição dia 14 de março de 2022, foi anunciado o Campeonato Regional adulto para julho. Entretanto, um mês depois de assumir a entidade, a bola já estava rolando para a garotada das categorias Sub 15 e Sub 17. A cinco anos que não acontecia nenhuma competição de base. Caratinga ficou campeão no Sub 15 e ADIM de Imbé no Sub 17.

Em julho, além da organização do campeonato de futebol amador mais tradicional da Zona da Mata e Leste de Minas, a nova gestão, que tem como diretora de competição a profissional de educação física Marina Pires, criadora ao lado do professor Davi Tallert da Copa da Amizade, em parceria com a LCD, promoveu com enorme sucesso, a 6° edição da Copa. A competição trouxe equipes de diferentes cidades e regiões. O projeto Bola na Rede de Vila Velha ES, conquistou título de campeão geral. Mais que esporte, o evento movimentou o comercio e a rede hoteleira. No mesmo mês, dia 31, a bola rolou para a primeira rodada do Campeonato Regional. 10 Equipes, no certame mais equilibrado dos últimos anos. Apesar de algumas ausências não esperadas de alguns clubes tradicionais, o Regional marcou a volta de gigantes como Sevale de Vargem Alegre, JUPING de Pingo d’água, Ipiranga de Manhuaçu, Limoeiro. Fluminense do sal, Piedade de Caratinga, Simonésia, Santa Bárbara, São Judas, Independente de Imbé de Minas. Ao final, o Tubarão conquistou seu tricampeonato.

Na sequência, começou o campeonato das categorias sub 11 e 13. Mais uma vez um enorme sucesso que terminou com os títulos do Cettatic Sub 11 e Ipanemense Sub 13.

Em menos de um ano, foram seis competições. 31 equipes envolvidas, 1070 atletas inscritos e 176 jogos. Fora dos campos e quadras, a Liga Caratinguense de Desportos ainda fez parceria com curso de Medicina da UNEC na promoção de um curso de primeiros socorros. Em setembro, o 1° Encontro Mais Esportes, trouxe conhecimentos para o público no Palácio de Cristal no Esporte Clube Caratinga.

Para este ano, a expectativa é ainda maior. “Além de repetir com mais sucesso as competições realizadas em 2022, algumas novidades no calendário para 2023 certamente irão movimentar ainda mais o esporte Regional. Além de continuar o trabalho incessante em busca da solução das questões burocráticas que irão permitir avançar ainda mais, teremos como novidades: Campeonato Regional de Fut 7 (valendo duas vagas para o Campeonato Mineiro), Copa Menino Maluquinho, competição que além do futsal, terá também Voleibol e basquetebol. Uma terceira competição no calendário será a Copa ACIC Futsal, que reunirá equipes de empresas. Cursos de reciclagem de arbitragem e formação no Fut7 também fazem parte do calendário deste ano”, anuncia a LCD.