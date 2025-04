Lavrador morre em acidente na LMG 838

MANHUAÇU – O lavrador Fagner Cosendey da Silva, de 35 anos, morreu na tarde desta terça-feira (1) após sofrer um grave acidente de trânsito na LMG 838, estrada que liga Ponte do Silva, em Manhuaçu, a Luisburgo. O acidente ocorreu no km 22 da rodovia.

De acordo com o registro da Polícia Militar Rodoviária, Fagner conduzia sua motocicleta quando, ao sair de uma curva, colidiu na traseira de um caminhão carregado com gás, que seguia no mesmo sentido. Com o impacto da batida, o lavrador caiu às margens da estrada.

Equipes de socorro foram acionadas e Fagner foi imediatamente atendido por uma ambulância de Luisburgo. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e faleceu a caminho do hospital.

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi ao local do acidente e realizou os procedimentos habituais. Foi confirmado que tanto os veículos envolvidos quanto os condutores estavam com a documentação regularizada e foram liberados posteriormente.

Nas redes sociais, parentes e amigos de Fagner lamentaram profundamente sua morte, expressando sua dor e saudade pela perda inesperada.

O caso será investigado pelas autoridades para determinar as causas exatas do acidente.

