Lavrador morre após colidir moto contra carreta

Veículo apresentou problemas e estava no acostamento. Acidente foi próximo a ‘Ponte do Bagaço’

SANTA RITA DE MINAS – Um grave acidente foi registrado no início da tarde de ontem, no km 545, da BR-116, em Santa Rita de Minas. O lavrador José Martins da Costa, 60 anos, morreu depois de colidir com sua motocicleta na traseira de uma carreta que estava parada no acostamento da pista.

Fernando Simeão, do Bombeiro Anjos de Resgate, disse que a equipe foi acionada por terceiros relatando que houve uma colisão próximo a “Ponte do Bagaço”, que fica entre os municípios de Santa Rita de Minas e Santa Bárbara do Leste. “No local deparamos com a moto debaixo de um veículo parado no acostamento e constatamos que a vítima não tinha sinais vitais e tomamos as devidas providências, como acionamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da funerária”, contou o bombeiro.

Eriberto Leite da Costa, 37 anos, que seguia de João Pessoa (PB) para São Paulo (SP), e disse que o motor da carreta havia fundido, então sinalizou a pista e foi buscar ajuda com um amigo para rebocar o veículo e levá-lo para um posto. Quando chegou onde o amigo estava, Eriberto contou recebeu uma ligação da esposa falando que alguém havia batido na carreta.

Ademir Martins da Costa, irmão da vítima, lamentou a morte do de José Martins. “Ele é nascido e criado aqui, foi para Belo Horizonte, trabalhou lá até se aposentar. Voltou e comprou uma terra aqui, estava trabalhando no terreno dele. Veio na casa da mãe buscar a cavadeira, acho que ele foi olhar pra trás e não viu a carreta. A pista não estava sinalizada, depois do acidente que colocaram esses ramos de mato”, disse Ademir, inconformado com a morte do irmão.

A Polícia Rodoviária Federal e a perícia técnica da Polícia Civil estiveram no local do acidente tomando as providências necessárias.