Lavrador é detido em flagrante por maus-tratos a animais em Muriaé

MURIAÉ – Nesta segunda-feira (16), um lavrador de 63 anos foi detido em flagrante neste final de semana, sob a acusação de maus-tratos a animais em sua residência, localizada no bairro Sofocó, em Muriaé. A denúncia partiu de uma ONG que atua na proteção de animais domésticos abandonados na cidade, que apontou as condições precárias em que viviam diversos bichos na propriedade.

De acordo com as autoridades, a inspeção no local revelou que os animais — incluindo cachorros, gatos, patos, porcos, pássaros e até um cavalo apresentavam claros sinais de desnutrição. Os relatos indicam que muitos estavam visivelmente debilitados, o que reforçou a gravidade da denúncia.

Ao ser abordado, o lavrador justificou que trabalha muito e, por isso, enfrenta dificuldades para cuidar adequadamente dos animais. Apesar disso, afirmou que nunca deixou de fornecer água e comida para as criações.

Os animais domésticos foram resgatados pela ONG denunciadora e serão submetidos a acompanhamento veterinário. Já os animais de criação, como porcos e o cavalo, ficaram sob a responsabilidade do irmão do acusado, que se comprometeu a cuidar deles.

O lavrador foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde poderá responder pelo crime de maus-tratos a animais, previsto na Lei 9.605/1998. Em caso de condenação, a legislação prevê pena de reclusão de até cinco anos, além de multa.

