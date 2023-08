Laudo apresenta estado de conservação regular de imóvel da estação ferroviária

Prefeitura abriu licitação para restauração do local

CARATINGA- Um laudo sobre a situação da antiga estação ferroviária de Caratinga descreve o estado de conservação regular. Há aspectos considerados “bem conservados”, como a estrutura, alvenarias, pisos e instalações, porém, problemas sérios quanto a sua cobertura, sistema de captação e drenagem de águas pluviais, forros e entorno.

O imóvel já abrigou repartições públicas, como as secretarias de Cultura e Esporte; Departamento Igualdade Racial e reuniões do Conselho Municipal de Patrimônio. Mas, já há algum tempo está desocupado. Com a necessidade de intervenções urgentes, especialmente na cobertura, a Prefeitura de Caratinga abriu processo de licitação para restauração do imóvel.

Conforme o documento, a cobertura do imóvel apresenta em sua totalidade “telhas com manchas enegrecidas por umidade e manchas claras que indicam a presença de líquens”. Além disso, existem telhas quebradas e trincadas, até mesmo com partes faltantes, o que causa uma série de problemas internos. “O madeiramento por sua vez apresenta rastros de cupins de terra, uma patologia grave. Por fim, o sistema de captação e drenagem pluvial apresenta peças faltantes ou em mal estado de conservação”.

Já as alvenarias do imóvel apresentam-se em bom estado de conservação. “Verificou-se a presença de danos por infiltração ascendente na base das mesmas e o ataque de cupins de terra que deixam rastros sobre as mesmas”.

A pintura da edificação na parte interna apresenta “sujeiras ocasionadas pelo uso e na parte inferior reboco estufado”. Na área externa, a pintura apresenta trincas e descascados. “Os revestimentos cerâmicos se encontram em bom estado de conservação, apresentando somente leves trincas. As pedras aplicadas às fachadas se encontram em bom estado de conservação, apresentando apenas sujidades”, cita o documento.

Ainda de acordo com o documento, em algumas das portas em madeira foram identificadas “perda de peças, apodrecimento e ataque de insetos”. Em outras, cujos danos são menos graves, desarticulação das peças de madeira, sujeiras e perdas pontuais de pintura. Já a situação das janelas com estado de conservação “regular”, com sujeiras e perdas pontuais.

O piso cerâmico apresenta bom estado de conservação, com danos pontuais como “pequenas manchas ou trincas”. “Destaca-se o fato do piso cerâmico existente ser uma intervenção posterior, não sendo o originalmente encontrado na edificação”.