LATROCÍNIO EM IPANEMA

Casal é acusado de matar idosa para roubar 200 reais

IPANEMA – Um crime de latrocínio foi registrado na tarde desta quarta-feira (15) na rua Francisco Adão, bairro Bela Vista, em Ipanema. A idosa Joana Maria da Silva, 72 anos, foi morta com golpes de faca. Em um trabalho que envolveu a Polícia Civil e a Polícia Militar, o casal suspeito, formado por Bruno Henrique da Costa, 30; e Sayara da Costa Sales, 23, foi detido. O casal é ainda acusado de ter roubado 200 reais.

Foi a filha da vítima quem acionou a Polícia Militar. Ela disse que foi visitar sua mãe e percebeu que uma das janelas estava aberta e quando foi verificar, viu sua mãe caída ao chão e rodeada por sangue, além do quarto estar todo revirado. Uma ambulância também foi chamada e uma enfermeira disse que a idosa não apresentava os sinais vitais e que havia marcas de violência no corpo.

A perícia técnica da Polícia Civil constatou cinco perfurações no corpo da vítima, além de um corte grande no pescoço.

A filha da vítima disse que foram roubados 200 reais, um documento de identidade e um cartão bancário. Assim que os policiais iniciaram as diligências, foram informados que os suspeitos seriam Bruno e Sayara. Enquanto isso, uma equipe da Polícia Civil conseguiu prender Bruno.

Uma guarnição da PM encontrou Sayara escondida entre um muro e uma cerca de arame, sendo dada voz de prisão. A jovem confirmou a participação no crime, mas alegou que Bruno seria o autor dos golpes. Ela informou que não sabia a localização da faca e que usou o telefone de seu companheiro para ligar para sua mãe. Por sua vez, Bruno negou participação no latrocínio e contou que havia saído para buscar um cavalo no pasto e quando retornou Sayara contou que ela havia matado uma mulher. Ele acrescentou que assim que Sayara confessou o crime, uma viatura da PC chegou e a jovem fugiu pulando pela janela.

Bruno entregou o celular aos policiais. No aparelho há um áudio onde a irmã de Sayara diz sua mãe estava tentando falar com ela para confirmar se ela havia matado uma mulher. Em seguida, a PM foi até a casa da mãe de Sayara e ela informou que a filha ligou em seu celular e falou: “Mãe, fiz uma besteira, matei aquela mulher que ficava falando que era eu que tinha furtado na casa dela, eu dei nela um monte de facada na cabeça e no pescoço”.

Outra informação obtida é que Bruno, pouco antes da chegada da PM, pagou 195 reais referente ao aluguel da casa onde o casal reside.

Diante da situação, o casal foi detido e levado para delegacia de Polícia Civil. Em seguida, Bruno e Sayara foram encaminhados para o presídio na cidade de Ipatinga.