Lar dos Idosos promove almoço beneficente

CARATINGA- No próximo domingo (9), o Lar dos Idosos Monsenhor Rocha, localizado no bairro Santa Cruz, realizará um almoço beneficente com o objetivo de arrecadar fundos para melhorias na infraestrutura da instituição. O evento acontecerá das 11h às 14h, no terraço do Lar dos Idosos, situado na Rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho.

O almoço contará com música ao vivo para animar os participantes e proporcionar um ambiente acolhedor e festivo. Os ingressos estão à venda por R$ 30 e dão direito a um cardápio variado, composto por arroz, creme de milho, farofa, pernil e salada. Toda a renda arrecadada será destinada às reformas e aprimoramentos necessários na estrutura do espaço.

O Lar dos Idosos Monsenhor Rocha desempenha um papel fundamental na comunidade, oferecendo acolhimento e cuidado a dezenas de idosos em situação de vulnerabilidade. A instituição não apenas apoia esses idosos, mas também presta suporte às famílias que dependem dessa assistência.

Além da participação no almoço beneficente, a população pode contribuir de outras formas, como por meio de doações de alimentos, produtos de higiene e colaborações financeiras. Cada gesto de solidariedade é essencial para garantir melhores condições de vida para aqueles que mais precisam.

A organização do evento convida toda a comunidade a se unir a esta causa solidária. Participar do almoço ou colaborar de qualquer maneira é uma forma de fazer a diferença na vida dos idosos atendidos pelo Asilo Monsenhor Rocha.