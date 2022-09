CARATINGA- O Lar dos Idosos Monsenhor Rocha organiza mais uma edição da Feijoada Beneficente com objetivo de arrecadar fundos para reforçar a receita da instituição.

Conforme o presidente Sebastião Fausto, o evento acontecerá no dia 11 de setembro, ao meio-dia, no Lar dos Idosos, que fica à Rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, 1.139, Bairro Santa Cruz. “Queremos convidar a toda a Caratinga para participar conosco da Feijoada. É de muita importância este evento para adquirirmos recursos para manter nossas obras sociais. Esperamos contar com todos, o pessoal estava com saudade dessa feijoada e a sua ajuda é de muita valia para nós, sua presença é de muita valia para nós”.

Ainda há ingressos disponíveis para o evento que já é tradicional e proporciona uma importante contribuição para o trabalho da entidade. “Teremos show durante a feijoada, colocamos 1.200 ingressos disponíveis com várias pessoas vendendo pela cidade e pode ser adquirido na hora aqui também ou antes aqui no Lar dos Idosos pelo telefone 3321”.

Para realização da feijoada, o Lar sempre conta com a ajuda do comércio com a doação dos ingredientes, Fausto faz questão de agradecer. “Agradecemos às pessoas que estão doando, que Deus abençoe e recompense todos aqueles que doaram e os que estão vindo aqui participar conosco. O preço é R$ 25, o anterior foi R$ 20, mas, dado à carestia das coisas, tivemos que majorar um pouquinho, mas, mesmo assim está um preço muito bom’.

De acordo com o presidente, como de costume, a renda será utilizada para pagamento do 13° dos funcionários. “Porque não temos uma fonte fixa de renda para isso. São 42 servidores”.

O voluntário Edgar Corrêa, o “Bizuca”, enfatiza o sucesso do evento e reforça o convite para que a população prestigie a instituição mais uma vez. “É uma feijoada tradicional, que a gente convoca a população de Caratinga para vir. Temos duas opções, a pessoa traz a vasilha e leva para casa, outros vão comer lá no terraço, ouvindo música, tem aquele forrozinho de sempre. Temos refrigerante, cerveja, tudo. Pedimos mais uma vez a colaboração de todos que venham a ajudar o Lar dos Idosos Monsenhor Rocha. Os idosos ficam muito alegres, os convidados ficam alegres, então a participação de vocês não nunca nos deixou na mão. Colaborem com a gente”.