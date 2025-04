Lar das Meninas em campanha para custear despesas

CARATINGA- O Lar das Meninas, instituição de acolhimento infantil localizada em Caratinga, está passando por dificuldades financeiras que comprometem o funcionamento de seus serviços essenciais. A instituição, que acolhe meninas e meninos em situação de vulnerabilidade, atende crianças de 0 a 12 anos incompletos, sendo meninos até 10 anos e meninas até 12 anos.

O Lar das Meninas é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que sobrevive principalmente por meio de doações da comunidade, empresas parceiras e convênios com prefeituras locais. O psicólogo Warlen Fernandes, que integra a equipe da instituição, ressalta que o Lar está enfrentando sérios desafios financeiros, que vão desde o pagamento de salários dos funcionários até a cobertura de despesas básicas, como alimentação, medicamentos e contas de serviços essenciais, como água, luz e telefone.

Campanha de Solidariedade

Para enfrentar essa crise financeira, o Lar lançou uma campanha de arrecadação de fundos. A meta é arrecadar dinheiro suficiente para quitar as dívidas com os funcionários, que estão com salários atrasados, e cobrir as despesas com alimentação e higiene das crianças. Além do apoio financeiro, a instituição também recebe doações de materiais, como roupas, fraldas e leite.

“Estamos com um bebê recém-nascido que acabou de chegar, e precisamos urgentemente de fraldas, leite e roupas. No entanto, a principal necessidade é a ajuda financeira para que possamos pagar os salários dos funcionários e garantir que o Lar continue funcionando de forma adequada”, explica Warlen Fernandes.

A instituição conta com uma equipe de profissionais qualificados, incluindo assistente social, psicólogos e cuidadores, que trabalham para garantir o bem-estar e o desenvolvimento das crianças acolhidas. No entanto, a falta de recursos tem dificultado a manutenção desses serviços essenciais.

Como Ajudar

Aqueles que desejam colaborar com o Lar das Meninas podem realizar depósitos em contas bancárias ou realizar doações físicas diretamente na instituição. A conta para doações financeiras é da Caixa Econômica Federal, agência 0106, Operação 1388, conta 739151363-7. Para doações via PIX, a chave é 31.722.192/0005-05. O Lar também possui um perfil no Instagram, onde os interessados podem obter mais informações e acompanhar a campanha de arrecadação.

Além disso, é possível visitar a instituição e conhecer de perto o trabalho realizado. O endereço do Lar das Meninas é Rua Nossa Senhora de Fátima, número 220, no bairro Santo Antônio, em Caratinga. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (33) 98860-0711.

O Lar das Meninas agradece a solidariedade de todos e reforça que qualquer contribuição, seja em dinheiro ou em materiais, fará uma grande diferença na vida dessas crianças que dependem da ajuda da comunidade para viver com dignidade e amor.