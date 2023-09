Landinha é reconduzida ao cargo de superintendente regional de Ensino pela terceira vez

CARATINGA – A Superintendência Regional de Ensino esteve em festa na manhã dessa terça-feira (19). A queima de fogos e uma festa surpresa com diretores e inspetores escolares anunciava a chegada de Landislene Gomes Ferreira, a “Landinha”, reconduzida ao cargo pela terceira vez consecutiva.

Muito emocionada, Landinha falou da conquista para o terceiro mandato. “É um momento emocionante, gratificante, um momento ímpar para a educação, pela primeira vez na história da Superintendência que alguém segue por três mandatos, e Deus me deu essa oportunidade. Nós já estamos desde 2015, dois mandatos, e agora a gente tem a oportunidade de dar continuidade a esse trabalho, quebrando todos os protocolos e assumindo o terceiro junto a SRE de Caratinga. Isso é fruto de um trabalho que a gente realiza em equipe, são 24 cidades, 24 prefeituras, rede municipal de ensino, rede privada, Apaes, 83 escolas estaduais, e é de mãos dadas com mais 140 funcionários desta casa que a gente vem fazendo a diferença na educação, e por isso a recondução deste cargo tão importante frente a educação da jurisdição de Caratinga”, disse a superintendente.

PROCESSO DE ESCOLHA

Sobre a escolha para o cargo, Landinha explicou que é um longo processo. “Primeiro tem a certificação, uma prova escrita, entrevistas, um crivo bastante criterioso, e em seguida nos inscrevemos no Transforma Minas, e mais pessoas também se inscreveram para a regional Caratinga. Os 47 superintendentes para além de tantas outras pessoas participando do processo Transforma Minas, e a partir da certificação que pode fazer essa inscrição, e é um processo árduo onde você passa por diversos crivos, além currículo tem o crivo da própria secretaria de Estado da Educação, frente ao trabalho que a gente vem realizando, e por último, o crivo político, aqueles que investem na região, os deputados estaduais e federais, que acompanham as 24 cidades jurisdicionadas pela superintendência de Caratinga, eles deixam também a avaliação do nosso trabalho”, explicou.

Landinha ressaltou que para sua alegria obteve a unanimidade na indicação. “Fiquei sabendo hoje (ontem) pelo prefeito de Caratinga, que o secretário de governo, Gustavo Valadares, disse a ele que nunca houve na história de Minas tanta indicação para uma pessoa como para nossa permanência aqui na regional. E eu digo ‘nossa’ porque a gestão não é minha, é de toda essa casa, de todos os gestores e de todos aqueles que nos apoiam no dia a dia”.

E sobre o terceiro mandato, Landinha falou dos seus planos e expectativas. “É um mandato novo que inicia, cada mandato tem as suas metas, a continuidade daquilo que está dando certo, e mais metas a serem cumpridas. E neste mandato, todo nosso foco como a gente já vem fazendo será direcionado ao aluno, para ele toda as ações de dentro das nossas escolas, todo foco no aluno, melhoria em nossas escolas, dar continuidade da infraestrutura de todas as escolas da jurisdição de Caratinga, junto aos municípios, esse apoio aos prefeitos na celebração de convênios, na união junto as escolas estaduais, nós estaremos muito próximos aos prefeito que foi uma torcida impar e diferenciada, eu tive unanimidade de todos os prefeito nesse apoio e junto as demais instituições, nós estaremos nesse trabalho muito próximo também por uma educação de qualidade. Nós vamos continuar servindo com qualidade ao público externo, servindo dia a dia, porque nós estamos a serviço da educação, e essa casa representa tudo isso. Gostaria de agradecer a Deus, a Ele toda honra e toda glória, é Ele quem determina o momento de sentar e de levantar daquela cadeira”, finalizou Landinha.