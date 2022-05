LANÇAMENTO LITERÁRIO

“A Verdade dos Fatos” é de autoria do jornalista Humberto Luiz

CARATINGA – O setor cultural de Caratinga já se agita com a confirmação do lançamento, para breve, do livro “A Verdade dos Fatos”, do jornalista Humberto Luiz. O título faz referência ao slogan do antigo O Jornal de Caratinga, semanário informativo que fez história na cidade, fundado e dirigido por Humberto. A obra traz um conjunto de crônicas e editoriais assinados pelo jornalista e publicados naquele órgão de imprensa, retratando episódios pitorescos e polêmicos do município, assim como o mundo político local dos anos 70 e 80, constituindo-se, portanto, em um registro importante de parte de nossa história. Um conteúdo, por certo, delicioso e instrutivo, que os amantes de uma boa leitura terão o prazer de desbravar.

Trata-se, assim, de uma coletânea de acontecimentos que se incorporam aos anais da cidade, transcritos com absoluta exatidão, por mais inusitados que a alguns possam parecer, na avaliação do jornalista Kleber do Val, que assina o prefácio da referida obra literária.