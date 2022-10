LANÇAMENTO LITERÁRIO

Professor Eugênio Maria Gomes lança mais dois novos livros

CARATINGA – O professor e escritor, Eugênio Maria Gomes, colunista do DIÁRIO DE CARATINGA, lança neste mês de outubro, mais dois títulos literários: o oitavo volume da série de crônicas, “Sem data de validade” e o oitavo volume da série infantil “Maria Contando Histórias”, que chega com o título de “Sou menina e posso ser o que eu quiser”. Em entrevista exclusiva ao DIÁRIO, o professor fala de suas obras, do lançamento de novos títulos e de outros assuntos.

Mais dois livros no mercado… O que o leitor poderá encontrar nessas novas obras?

Em primeiro lugar quero agradecer o espaço que me é concedido no DIÁRIO, este importante veículo de comunicação da nossa região, no qual tenho a grande honra de manter a “Coluna do prof. Eugênio”. Pois bem o oitavo volume do “Sem data de validade” é um compilado de crônicas, selecionadas especialmente para publicação no livro. São textos que retratam o nosso cotidiano, sempre com uma crítica nas entrelinhas, como devem ser as crônicas. São textos leves, alguns inéditos e outros já publicados no jornal, que trazem sempre uma reflexão para o leitor. Já o oitavo volume da série “Maria contando histórias”, traz uma mensagem ao público infanto-juvenil, como todos os demais da série.

Achei sugestivo o título “Sou menina e posso ser o que eu quiser”…

Este livro já conta a história sob a perspectiva de uma Maria, contadora de histórias, pré-adolescente. Até o ano passado, ela ainda era uma criança. Agora, aos doze anos de idade, as histórias começam a mudar. Este livro retrata um fato que realmente aconteceu com ela e que o vovô transforma numa história para o livro (risos). Maria é, de fato, uma garota sensacional, diferenciada, muito segura de seu papel no mundo. Alguém isenta de preconceitos, que não faz pré-julgamentos e que apreendeu muito bem os valores que os seus avós e seus pais passaram e passam para ela. É uma garota de valor e que entende que pode ocupar o espaço que decidir, com independência e responsabilidade. Muito orgulho dessa garota que não se cansa de me dar motivos e temas para contar uma boa história.

Esse entendimento sobre o papel da mulher no mundo, descrito no livro, também é um pensamento seu…. Já li alguns textos nos quais você aborda esse tema…

Com certeza. A mulher já fez uma caminhada incrível no sentido de se posicionar e de ser respeitada em suas decisões e posicionamentos, mas, ainda há muito a conquistar. Muitas mulheres continuam subjugadas, menosprezadas, humilhadas. Muitas mulheres ainda sofrem por ser mulheres. O que muitas delas conseguiram em termos de respeito e admiração precisa chegar a todas as outras. O machismo, a arrogância e a prepotência de muitos continuam ferindo mulheres Brasil afora, principalmente nas classes menos favorecidas e ou com menor grau de instrução. Por isso a Educação, a Leitura e o livro nunca foram tão importantes. O Conhecimento é libertador!

Como e quando os novos títulos serão lançados?

Na verdade eles já estão disponíveis no site Amazon. Mas, farei lançamentos também por aqui, em alguns lugares, como no NUDOC (para funcionários do setor e alguns amigos), depois farei na Escola Estadual José Augusto Ferreira, com os alunos. O estadual, para mim, será sempre uma escola muito querida e, estando lá, me sinto como se estivesse em casa. A professora Jânia, com o apoio irrestrito do diretor Jean Felipe e demais membros da diretoria e professores, desenvolve um trabalho fantástico lá de incentivo à leitura, intitulado “leitura e leitor – uma relação de prazer”.

Por falar em escola estadual, como foi receber aquela bela homenagem, com o seu nome na biblioteca da escola?

Foi maravilhoso, difícil até para falar do sentimento que tomou conta d mim. A homenagem foi linda, com apresentações artísticas fantásticas, com a presença de muitos, muitos amigos, enchendo o anfiteatro da escola. Depois, deram o meu nome a um espaço muito bem pensado, agradável e ainda com um memorial que me emocionou. Sou muito grato à direção da escola, aos professores, ao colegiado, aos alunos e funcionários, e à superintendência de ensino que aprovou a indicação do meu nome. Homenagens assim, em vida, não tem preço. Ver os meus netos lá, apontando para a minha foto, para as premiações e dizendo “é o meu vovô”, não tem preço. Fiquei tão feliz que decidi doar todo o meu acervo pessoal para a biblioteca.

Quantas obras você já lançou e como as pessoas podem fazer para adquiri-las?

Já lancei mais de 60 títulos. Autorais são 33, mas tenho participações em várias obras e já organizei mais de uma dezena de obras, com a participação de vários autores. Meus livros podem ser encontrados nas editoras e, a maior parte da minha obra autoral, encontra-se no site Amazon.com.