Lançamento e homenagens no 62º Batalhão

Polícia Militar lança série “Segunda Pele – O Preço da Ordem” e homenageia destaques do primeiro trimestre

CARATINGA – Na manhã dessa quarta-feira (20), o 62º Batalhão da Polícia Militar realizou uma solenidade para entrega de certificados e medalhas mérito militar grau bronze e para homenagear os policiais militares, que no primeiro trimestre do ano 2022, se destacaram nas modalidades destacamento padrão e destaque operacional do destacamento, destaque administrativo, destaque do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), motorista padrão destaque operacional.

Também foi realizada a entrega da medalha militar grau bronze, que confere ao policial o devido reconhecimento, prêmio, enaltecimento e distinção por 10 anos de bons serviços prestados à Polícia Militar de Minas Gerais.

Além dos destaques profissionais e da entrega das medalhas, foi exibido o lançamento simultâneo do primeiro episódio da série “Segunda pele -O preço da Ordem”.

Trata-se de um trabalho desenvolvido pela Diretoria de Comunicação Organizacional, que retrata o cotidiano dos policiais militares empregados nos 853 municípios do estado de Minas Gerais.

Com seis episódios de 20 minutos cada, a série está disponível no canal do YouTube.

De acordo com o comandante do batalhão, tenente-coronel André Pedrosa, é importante reconhecer o trabalho dos policiais. “A gente está passando um período já de superação da covid-19, e os nossos policiais militares lidaram no dia a dia com esse problema, além de outras adversidades, e nada mais importante que reconhecer depois de um período, o trabalho que eles realizaram, e realizaram muito bem. Aproveitamos para fazer a apresentação dessa série realizada pela Polícia Militar, uma série pioneira no país. Pela primeira vez uma instituição policial militar idealiza e participa da produção de uma série com seis episódios. O tema da série tem tudo a ver com esse momento aqui hoje, que é o destaque dos militares que sobressaíram, que foram resilientes e conseguiram superar os problemas e a série retrata bem isso”, explicou o comandante.

MEDALHA MILITAR GRAU BRONZE

– 2° SGT KÊNIA SILVA DE FARIA

-2° SGT SEBASTIÃO DE SOUZA GONÇALVES JÚNIOR

-3° SGT JOÃO PAULO DE MATOS

-CB OSVALDO MARTINS JÚNIOR

-CB PATRICIA DA SILVA MARQUES

-CB ELITON CRISTIANO DA COSTA

-CB MÁRIO HENRIQUE ROCHA LOTT

-CB MAYCON DE SOUZA CALDEIRA VIEIRA

-CB FABIANO SANGI DE LIMA

-CB DANIEL DE SOUZA DE OLIVEIRA

-CB CRISTIANO SOARES CARDOSO

-CB CLEYDSON FERREIRA

-CB NILSON DE BARROS PIRES

-CB VINÍCIUS ÂNGELO FERNANDES

-CB LEONARDO BATISTA DA PAIXÃO

-CB HENRIQUE DE SOUZA BRAGA

-CB ERNANDO RICARDO OLIVEIRA SOARES

-CB SANDRO NEIVA COELHO

-CB HELEN CLÍSSIA VINHA PAIVA BRAGA

-CB WUGREYSON RODRIGUES ARAUJO

-CB ICARO MOREIRA GARCIA

-CB JULIAN ARAUJO SILVEIRA

-CB PAULO HENRIQUE TUPINAMBA TIMOTEO

-CB EVERALDO DOS SANTOS PEREIRA

-CB GUSTAVO MEDINA DA SILVA

-CB WENDERSON MARCELINO DA SILVA

-CB FELIPE BATISTA FERREIRA DE ARAÚJO

DESTACAMENTO PM PADRÃO E DESTAQUE OPERACIONAL DO DESTACAMENTO

– 2° SGT GLEIDSON SANTOS SILVA E CABO WAGNER JOSÉ GROSSE – DESTACAMENTO DE IMBÉ DE MINAS

-3° SGT – SARGENTO EDELVANIO ANACLETO FERREIRA E CABO MARCOS DORNELAS DE SOUSA – DESTACAMENTO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA

DESTAQUE ADMINISTRATIVO E COPOM

– 2º SARGENTO WILLIAM DOUGLAS CHAVES DE MIRANDA – ANALISTA DE CONTRA INTELIGÊNCIA.

– 2º SARGENTO TANNER SANTOS TEIXEIRA – AUXILIAR DE GESTÃO DE FROTA.

– 2° SARGENTO CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS – ANALISTA DO NÚCLEO DE JUSTIÇA E DISCIPLINA.

– CABO LEONARDO BATISTA DA PAIXÃO – DESPACHADOR DO COPOM.

MOTORISTA PADRÃO

– CABO LUIZ THIAGO FELISBERTO;

– SOLDADO UTHANT VIEIRA DE ANDRADE JÚNIOR;

DESTAQUE OPERACIONAL

– 1° TENENTE FÁBIO FONSECA DA SILVA

– 3° SARGENTO ULYSSES MIRANDA

– 3° SARGENTO THIAGO TEIXEIRA GONÇALVES

– 3° SARGENTO ANDRÉ ELIAS DA SILVA

– CABO ALESSANDRO GOMES

– CABO EUDES HENRIQUE DOS SANTOS FARIA

– SOLDADO HEITOR MORAES SOUSA ROCHA