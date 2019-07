Lançamento do livro biográfico ‘Ary Coelho – Um Legado de Fé’

A história de um dos mais expressivos líderes do Movimento Pentecostal no Estado de Minas Gerais narrada sob diversos aspectos

CARATINGA – Às 19h de hoje, durante a celebração de ação de graças pelos 90 anos de vida do pastor Ary Coelho, no Templo Central das Assembleias de Deus, rua Princesa Isabel, 82, será lançada a biografia “Ary Coelho – Um Legado de Fé”, escrita por Claudinei Almeida.

Segundo Claudinei Almeida, a obra é resultado de quatro anos de um trabalho minucioso, que o levou a realizar pesquisas em vários acervos e a entrevistar mais de cem fontes dentre as quais integrantes da família Ferreira Coelho, amigos próximos, pastores, membros e muitas outras pessoas com quem ele convive.

“Endossada por diversos líderes cristãos influentes como os pastores Silas Malafaia, Marco Feliciano, Geziel Gomes entre outros, a obra foi publicada pela Editora CPAD com 224 páginas. É importante destacar que o volume inclui um caderno fotográfico repleto de imagens de diversas fases da vida pessoal e pastoral de Ary Coelho”, observa o autor.

O livro possui relatos comoventes de quem superou diversos tipos de adversidades e conquistou milhares de fiéis que estão espalhados nos lugares mais remotos do planeta. “Além de relatar a infância, na região central de Minas Gerais, traz ainda histórias inéditas e lições de vida construídas pelo pastor como pai e como marido. Em depoimentos emocionantes, Ary Coelho revela segredos sobre o casamento com dona Maria José, uma união que já dura mais de 65 anos”, conta Claudinei.

O autor explica que o livro não está voltado apenas para a Igreja Assembleia de Deus. Ele ultrapassa as fronteiras religiosas. “A leitura acessível faz com que pessoas de qualquer nível social possam ler com facilidade. Uma história repleta de aventuras, milagres, testemunhos de fé, coragem e sabedoria”.

Nesta obra, Claudinei Almeida revelou os obstáculos superados por um dos mais importantes líderes do Movimento Pentecostal no Estado de Minas Gerais, desde seu nascimento em 1929 até os dias de hoje.

SOBRE O AUTOR

Claudinei Almeida, graduando em Administração, é professor de Escola Bíblica Dominical, líder de Departamento de Jovens, membro na Assembleia de Deus em São João do Oriente, atua no departamento de comunicação da Secretaria de Missões da igreja Assembleia de Deus – Ministério de Caratinga, “Os Semeadores”, em Caratinga.