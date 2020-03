Valor arrecadado vai ser doado a APAE e ao Coral da E.E. Menino Jesus de Praga

CARATINGA – Nesta semana aconteceu uma reunião para finalizar os últimos detalhes para o lançamento de duas obras literárias em Caratinga. Toda quantia arrecadada com a venda dos livros vai ser destinada a duas instituições da cidade. O autor dos livros é o professor e escritor Eugênio Maria Gomes, autor de mais de quarenta obras literárias e que este mês celebrou o marco de 500 textos publicados no jornal DIÁRIO DE CARATINGA.

O livro “Piter, a estrelinha” é o sexto volume da coletânea infantil “Maria Contando Histórias”. Nesse livro, o autor conta “a trajetória de vida do Piter, a partir da ideia de que uma estrela brilhou aqui em nossa cidade e agora retornou ao céu.” A outra obra que vai ser lançada é um livro de crônicas da sequência de uma série literária “Sem data de validade” que traz relatos e observações da vida cotidiana.

Cada livro tem o valor de R$ 20,00 e toda a renda arrecadada vai ser direcionada a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e ao coral da Escola Estadual Menino Jesus de Praga. Luís Henrique de Carvalho, presidente da APAE, diz que é “gratificante fazer parte deste lançamento e que para ser um sucesso é preciso a colaboração de todos”. Durante a reunião com os organizadores do evento a Maria Aparecida Silva que faz parte da Escola Estadual Menino Jesus de Praga e coordena o coral da escola, conta que essa deve ser uma mobilização de toda a comunidade. “A participação de cada um é muito importante” diz Maria.

Serão três dias de lançamento. O primeiro vai acontecer no dia 15 de abril com apresentação do Coral da Escola Estadual Menino Jesus de Praga, apresentação do Coral da APAE, participação da Banda de Música Santa Cecília e apresentação da cantora Lorena Soares. A partir das 19h30 no Salão da Loja Maçônica Livre, que fica na rua Raul Soares, 194 – Centro.

Na APAE, dia 16 de abril às 9h vai acontecer apresentação da Bateria da APAE com participação do grupo Arca da Alegria. O endereço é rua Roberto Alves de Souza, 136, no bairro Monte Líbano. No mesmo dia às 13h o lançamento vai ser na E. E Menino Jesus de Praga com participação da Arca da Alegria. O endereço é rua Cel. Antônio da Silva 351 – Centro.

No dia 17 de abril às 14h é o dia da Escola Professor Jairo Grossi receber o lançamento dos livros que conta com a participação do grupo Arca da Alegria.

A pré-venda dos livros já está acontecendo. Quem tiver interesse de garantir o vale-livro pode procurar a APAE, a Escola Estadual Menino Jesus de Praga ou a UNEC, na pró-reitoria de pós-graduação. A retirada dos livros acontece em um dos dias de lançamento.