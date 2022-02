Lançada em Ubaporanga pedra fundamental da creche Paula Barbosa da Silva

UBAPORANGA – O prefeito Gleydson Delfino participou, com toda equipe da secretaria da Educação, do lançamento da pedra fundamental para a construção da sede própria da creche municipal, Paula Barbosa da Silva.

Durante o evento, o prefeito lembrou que a obra é um sonho que começa a se tornar realidade. “Quando falamos que faríamos um município para todos, sede, distritos e zona rural, não foram apenas palavras, foi um compromisso. E hoje estamos muito felizes em poder realizar este sonho que é nosso e da comunidade. É uma obra no valor total de R$ 797.222,45, sendo R$ 400 mil que são de um acordo com a mineradora Vale e 397.222,45 de recursos próprios do município, fruto da gestão correta e honesta dos recursos públicos”, disse o prefeito.

A secretária de Educação, Flávia do Val, disse que este é o fruto de um trabalho que se iniciou nessa gestão, com um levantamento das condições e necessidades das escolas e creches municipais, além da busca de recursos para a execução da obra. “A secretaria de Educação está muito feliz, o distrito de São José do Batatal, as nossas crianças merecem este espaço de estudos e socialização de qualidade”, disse Flávia do Val.

Assessoria de Comunicação