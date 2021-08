Lançada a pós-graduação em Psicomotricidade

A especialização habilitará o profissional para atuação na área

CARATINGA – Estão abertas as inscrições para a pós-graduação em Psicomotricidade no Centro Universitário de Caratinga, o UNEC. A especialização que garante a habilitação profissional em psicomotricidade é uma novidade na instituição e uma demanda de qualificação de toda região. O curso promovido pela Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão do UNEC é direcionado para profissionais da saúde e da educação, permitindo a atuação nas escolas, hospitais e clínicas, com mulheres grávidas, crianças, adolescentes, adultos e idosos.

A pós-graduação em Psicomotricidade, tem carga horária de 600 horas, divididas em aulas teóricas e práticas. A área de atuação se dedica ao estudo do movimento coordenado e integrado do ser humano, avaliando, prevenindo, cuidando e pesquisando o ambiente e os processos de desenvolvimento. A professora e uma das coordenadoras do curso, Dayse Campos Souza, diz que “a psicomotricidade é uma área que vem crescendo muito e precisa de profissionais capacitados. A especialização é dedicada para as pessoas que atuam no desenvolvimento do ser humano no geral, como médicos, psicólogos, pedagogos, fisioterapeutas, e também profissionais da assistência social e educação física.”

Em 3 de janeiro de 2019, a profissão de psicomotricista foi regulamentada por meio da lei 13.794 publicada no Diário Oficial da União. A conquista foi um marco histórico no Brasil, que a partir da lei, garante a regulamentação da atividade profissional de psicomotricista e autoriza a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Psicomotricidade. A estrutura oferecida pela instituição foi desenvolvida para atender justamente as exigências da lei, garantindo a formação de um profissional completo e preparado para a demanda presente no mercado de trabalho. “A estrutura do curso tem o objetivo garantir a excelência na qualificação dos estudantes, com professores de referências internacionais, que vão trazer o que há de mais atualizado em conteúdo didático.” afirma Celeste Dias, coordenadora da pós-graduação em Psicomotricidade.

As inscrições para a pós-graduação em Psicomotricidade já estão abertas, e podem ser feitas pelo site www.unec.edu.br até o dia 03 de setembro. Para outras informações, o candidato pode se dirigir a Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão do UNEC, que fica na av. Moacyr de Mattos, número 271, no centro de Caratinga ou pelo telefone 3322-7900 ramais 7955 ou 7956. As aulas estão previstas para começarem no dia 17 de setembro deste ano.