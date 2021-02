LAMA NO BAIRRO SANTA ZITA

Prefeitura busca acordo com proprietário de loteamento, para pôr fim a transtorno enfrentado pelos moradores

CARATINGA– As fortes chuvas do início do mês de fevereiro provocaram danos em diversas localidades. Dentre as áreas mais afetadas estão as ruas Reverendo Boanerges de Almeida Leitão e Inspetor Danilo Capela, no Bairro Santa Zita. A Prefeitura de Caratinga busca um acordo para pôr fim aos transtornos enfrentados pelos moradores.

TRANSTORNOS

Alguns moradores procuraram o DIÁRIO para relatar a situação. Hélia Aparecida, que mora há 20 anos na Rua Reverendo Boanerges destaca que a lama invadiu a via pública. “Quando eu mudei não tinha nenhum problema, porque essa área aqui era verde. Um lugar tranquilo, graças a Deus, mas com o tempo, há uns 6 a 7 anos, veio uma máquina e cortou para fazer uma estrada, um loteamento lá em cima. Com essa situação começou a descer toda essa lama”.

Hélia destaca que as chuvas provocaram um agravamento dos transtornos, que já são antigos. “Desceu muita terra, perigo para nós moradores, inclusive os da Rua Danilo Capela correm um sério risco de toda essa terra descer nas suas casas. Então, queremos uma solução para esse problema que já existe há muito tempo, não é um problema que começou com a chuva de agora. Toda vez que chove é a mesma situação de descer toda essa terra para nossas casas, então queremos uma solução”.

A moradora reforça o pedido de providências e afirma que já procurou a Defesa Civil. “Toda terra que desce tampa todas as manilhas, danificou todo o asfalto onde eu moro. Apelo as autoridades competentes, prefeito, órgãos públicos que têm autonomia para resolver a situação. Podemos reflorestar novamente com o plantio de árvores, só assim terá a solução do problema, não adianta fazer a rede pluvial, se não resolver o problema aqui. Não tem jeito nem de sair de casa de carro”.

Hélia também relatou as dificuldades enfrentadas por outros moradores e uma obra que ainda não teria sido concluída. “A Rua Danilo Capela o asfalto já está cedendo. A rede começou no ano passado mais ou menos em julho, mas teve ano passado muitos problemas com a falta de material, falaram pra nós que estava faltando manilha, não foi concluída. Se ela tivesse sido concluída a gente não tinha tantos buracos, mas, ela estava entupida do mesmo jeito e a terra aqui estaria descendo do mesmo jeito”.

PREFEITURA

A reportagem procurou a Prefeitura de Caratinga, que emitiu a seguinte nota de resposta:

“A Prefeitura de Caratinga comunica que as equipes da Defesa Civil, bem como das Secretarias de Obra e Meio Ambiente seguem realizando trabalhos após as fortes chuvas. Ações emergenciais estão sendo feitas em diversos bairros como Esplanada, Santa Zita, Zacarias, Santo Antônio, Esperança, Nossa Senhora Aparecida, Centro e Dário Grossi.

Em relação às ruas citadas, o problema está sendo ocasionado pelo barro que está descendo do loteamento. Um acordo já está sendo feito entre município e proprietário do loteamento para a resolução do problema, no entanto, é preciso que as chuvas cessem para que os trabalhos sejam realizados. Vale ressaltar que existe um processo antes das obras, como levantamento feito pelo engenheiro, projeto, entre outros”.