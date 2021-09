Lama “invade” perímetro urbano

Transtorno foi provocado por extravasamento do filtro da Estação de Tratamento de Água

CARATINGA- Os moradores do Bairro Salatiel amanheceram nesta quarta-feira (29) com as ruas tomadas por bastante lama.

Conforme informações da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), houve um extravasamento do filtro da Estação de Tratamento de Água (ETA) durante a madrugada. O incidente teria causado os transtornos fazendo com que todo o material descesse diretamente da ETA, na Rua Frei Venâncio, em direção ao trevo do Bairro Esplanada.

A Companhia esclareceu que a manutenção do filtro foi concluída na manhã de ontem e uma equipe realizava a limpeza das vias.